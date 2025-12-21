Elon Musk, 5 günde servetine 149 milyar dolar ekledi

ABD'de alınan tek bir mahkeme kararı, dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk'ın servetini adeta uçurdu. Musk, yalnızca 6 gün içinde 149 milyar dolar kazanarak küresel servet sıralamasındaki farkı daha da açtı.

Bu rekor artışın arkasında, ABD'de mahkemenin Musk'ın Tesla'daki maaş paketine ilişkin verdiği kritik karar yer aldı. Delaware Yüksek Mahkemesi, Tesla CEO'su Elon Musk'ın 2018 yılında aldığı ve daha önce iptal edilen maaş paketine ilişkin alt mahkeme kararını bozdu.

MAHKEME KARARI DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Mahkeme kararında, Musk'ın temyize götürdüğü davada, maaş paketinin iptal edilmesine yönelik kararın "aşırı" olduğu vurgulandı. İptalin yalnızca "açıkça gerekli" durumlarda uygulanabileceği belirtilirken, ayrıca Musk'a 1 dolarlık sembolik tazminat ödenmesine hükmedildi.

MAAŞ PAKETİ 100 MİLYAR DOLARI AŞTI

Delaware Mahkemesi Yargıcı Kathaleen McCormick, geçen yıl ocak ayında söz konusu maaş paketini "akılalmaz bir meblağ" olarak nitelendirmiş ve şirket yönetim kurulunun paketi adil olmayan bir şekilde belirlediği gerekçesiyle iptal edilmesinin önünü açmıştı. O dönem yaklaşık 56 milyar dolar değerinde olan ödeme paketinin, Tesla hisselerindeki yükselişle birlikte 100 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.

MUSK'TAN SERT MESAJ: "DELAWERE'DE ŞİRKET KURMAYIN"

Kararın ardından sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Musk, "Şirketinizi asla Delaware eyaletinde kurmayın" ifadelerini kullanmış, Tesla'yı Texas'a taşıma planını duyurmuştu. Tesla hissedarları ise geçen yıl haziran ayında hem Musk'ın iptal edilen maaş paketine hem de şirketin Texas'a taşınmasına ilişkin tekliflere onay vermişti.

Ancak Yargıç McCormick, aralık ayında yapılan hissedar oylamasına rağmen maaş paketinin iptali yönündeki kararını yinelemişti. Son olarak Delaware Yüksek Mahkemesi'nin verdiği karar, Musk'ın maaş paketi üzerindeki hukuki engelleri kaldırarak servetindeki hızlı artışın önünü açtı.