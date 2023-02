Elden Ring bir rekor daha kırdı!

Geçtiğimiz yıl Şubat ayında piyasaya sürülen Elden Ring, pek çok oyuncu tarafından sevilip satış anlamında başarılı bir oyun oldu. The Game Awards etkinliğinde de "Yılın Oyunu" ödülünün sahibi olan oyun, bugün ise yeni bir rekoru açıkladı. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Elden Ring rekor satışa ulaştı!

Geçen yıla damgasını vuran oyunlardan biri olan Elden Ring, yapımcıların bugün yaptığı paylaşıma göre toplamda 20 milyon kopya sattı. Üç adet oyundan oluşan Dark Souls serisinin toplamının 27 milyon sattığını düşünürsek buradaki başarı oldukça büyük. Geçen yıl kazanılan yılın en iyi oyunu ödülü ile birlikte satışları iyice artan yapım, yakında farklı planlarla karşımıza çıkacak.

Çıkışının üstünden 2 hafta sonra toplam 12 milyon satan yapım, en iyi çıkış yapan oyunlardan biri oldu. Mart ayı sonunda 13 milyon, ve Ağustos ayında bu sayı 16 milyona ulaştı. Bugün ise 20 milyona ulaşan sayıyla büyük bir başarı elde edilmiş oldu.

Elden Ring, geçen sene yapılan The Game Awards etkinliğinde tek rakibi sayabileceğimiz God of War Ragnarök'ü mağlup edip "Yılın Oyunu" ödülünün sahibi olmuştu. Bu ödül töreninde oyunun yapımcısı Miyazaki, yakında birkaç DLC'nin de yolda olduğunu belirtti.

Elden Ring, From Software tarafından yapılan aksiyon rol yapma oyunudur. Hidetaka Miyazaki önderliğinde geliştirilen oyunun yazar kadrosunun başında ise Game of Thrones'dan tanıdığımız George R.R. Martin bulunuyor. Oyun, genel olarak oynanışı ve zaman zaman zorluğuyla oyuncuların dikkatini çekmeyi başardı.

Our heartfelt thanks for your support and companionship on this journey.#ELDENRING pic.twitter.com/S8eqiNk0Uv — ELDEN RING (@ELDENRING) February 22, 2023

Elden Ring'in sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

Minimum:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10

İşlemci: INTEL CORE I5-8400 ya da AMD RYZEN 3 3300X

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GEFORCE GTX 1060 3 GB ya da AMD RADEON RX 580 4 GB

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10/11

İşlemci: INTEL CORE I7-8700K ya da AMD RYZEN 5 3600X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GEFORCE GTX 1070 8 GB ya da AMD RADEON RX VEGA 56 8 GB

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Elden Ring başarılı bir oyun mu? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.