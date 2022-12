DJI drone ve gımbal tüm dünyada liderliğini sürdürüyor!

Görüntüleme sistemleri ve hava araçlarına yönelik geliştirdiği teknoloji ve yeni nesil uygulamalar ile rakipsiz ilerleyen DJI, 2022'de Avata ve Mini 3 Pro ile üstünlüğünü devam ettirdi. DJI 2023'te de kullanıcılarının profesyonel ya da gündelik ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve görüntü üretme süreçlerini kolaylaştırarak yaratıcılığa daha fazla zaman ayırmaya imkan sağlayan ürünler sunmaya devam edecek. Tüm pilotlar, profesyonel video üreticileri, içerik üreticileri ve fotoğraf meraklıları DJI'ın 2023 yılında piyasaya süreceği yeni teknolojileri merakla bekliyor.

DJI teknolojilerinde 2022'ye bakış…

2022'de öne çıkan drone modelleri DJI Avata ve Mini 3 Pro kendi segmentlerinde yazılımsal olarak yeniliklerle geldi. Mini 3 Pro'daki gerçek dikey kadraj özelliği ve engel algılama sensörleri, DJI Avata'daki uçuş süresi, head tracking ve güvenlik özellikleri bu ürünleri kendi segmentlerindeki öncüler haline getirdi. Osmo Mobile 6'nın, üzerindeki netleme/zoom çarkı ve durum göstergesi, uzatma çubuğu en beğenilen özellikleri oldu.

Yeni Osmo Mobile SE ise uygun fiyatlı bir telefon gimbalı olarak fiyat performans özellikleriyle akıcı video çekimi yapmak isteyenler için önemli bir seçenek oldu. RS 3 Serisi profesyonel video üreticilerinin daha küçük ve kompakt ekipmanlarla profesyonel setler oluşturmasını sağlayan bir seviyeye ulaştı. Geliştirilmiş motorlar, DJI Image Transmitter ve Lidar Focus sistemleriyle profesyonel videocular için öne çıkan çözümler üretmeye devam etti.

DJI Osmo Mobile 6 tüm dünyaya tanıtıldı

DJI 2023'te de kullanıcılarının profesyonel ya da gündelik ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve görüntü üretme süreçlerini kolaylaştırarak video üreticilerinin yaratıcılığa daha fazla zaman ayırmalarına imkan sağlayan ürünler ve geliştirmeler sunmaya devam edecek.

Macera ve aksiyon sevenlere en iyi hediye alternatifi DJI Osmo Action 3…

Sevdiğiniz kişi macera ve aksiyon seven biri aynı zamanda en iyi görüntünün peşinde ise ona alınabilecek en heyecan verici oyuncak DJI Osmo Action 3… Maceraseverler için en iyi aksiyon kamerası alternatifi olan DJI Osmo Action 3, güvenilir, sağlam ve kullanımı kolay özellikleriyle en zorlu koşullarda bile çekim yaparken konfor sunuyor.

Yalnızca bir aksiyon kamerası değil, giyilebilir bir aksesuar da olan DJI Osmo Action 3, gidonlara, kasklara ve daha fazlasına anında ve güvenli bir şekilde klipsleyen yerleşik bir montaj sistemine sahip… Kameranın sahip olduğu yeni Yatay-Dikey Koruyucu Çerçeve, çekilen görüntülerin sosyal medya kanallarında anında dikey olarak paylaşılmasını sağlıyor.

DJI Osmo Action 3, çarpmalara, taklalara ve devasa dalgalara dayanan sıkı, güvenilir tutuş ile en hareketli anlarda bile kullanıcılarını aksiyonun merkezinde tutuyor. Daha derine dalmak isteyen kullanıcılar için DJI Osmo Action 3, herhangi bir ek muhafazaya ihtiyaç duymadan 16 metreye kadar su geçirmezlik özelliğiyle sualtı maceralarında da en iyi yol arkadaşı oluyor…

DJI Osmo Mobile 6, akıllı telefon kameralarının sınırlarını zorlamak için mükemmel bir çözüm

Popüler Osmo Mobile serisine en son eklenen DJI Osmo Mobile 6 akıllı telefon sabitleyici, kullanıcılara her gün yanlarında taşıdıkları telefon kameraları üzerinde eksiksiz bir yaratıcı kontrol sağlıyor. Akıllı telefon fotoğraflarının veya videolarının tüm potansiyelini ortaya çıkaran avuç içi boyutunda, taşınabilir bir cihaz olan DJI Osmo Mobile 6, geliştirilmiş ergonomisi ve daha büyük telefonlarla uyumluluğunun yanı sıra DJI'ın 3 eksenli stabilizasyonuna sahip olması sayesinde yüksek kaliteli görüntüler sunuyor.

DJI Osmo Mobile 6, Quick Launch (Hızlı Başlatma) özelliği ile zaman kaybetmeden çekime başlamanızı sağlıyor. Kamp, seyahat veya sokak çekimi; tüm çekim konseptlerinde, DJI Osmo Mobile 6, Active Track 5.0 özelliği sayesinde otomatik olarak nesneyi ilgi odağında tutarak hikaye tadında çekimler yapma olanağı sunuyor.

DJI Mini 3 ile dilediğiniz kadar uçun

DJI Mini serisinin en yeni üyesi Mini 3, 249 gramın altında hafifliği ile neredeyse cepte bile taşınabiliyor. 250 gramın altındaki insansız hava araçlarının, kullanıcıların kayıt veya sınav gerektirmeden bölgesel uyumluluk içinde uçmasına izin verilmesi sebebiyle Mini 3, dünyanın birçok yerindeki drone yönetmeliklerini de karşılıyor. Sınırı olmayan DJI Mini 3 sosyal medya içerikleri için 'gerçek dikey çekim' ile 4K HDR video ve 12 MP fotoğrafları anında kaydediyor.

Drone kullanmaya başlamak isteyenlere en güzel hediye seçeneği DJI Mini 3 Pro…

Drone pilotluğuna başlamak isteyen herkes için en iyi alternatif olan DJI Mini 3 Pro, kompakt bir drone için son derece güçlü yönlere sahip. DJI Mini serisinin ilk üst düzey ürünü olarak tüm özelliklere donatılan DJI Mini 3 Pro, hafif, taşınabilir ve güçlü kullanım sunuyor. 249 gramdan daha hafif tasarlanan DJI Mini 3 Pro, 34 dakika ve 47 dakikalık uçuş süreleri, sosyal medya için yüksek kaliteli dikey görüntüleme, 4K/60fps video, ActiveTrack ve üç yönlü engel algılama gibi gelişmiş özellikler sunuyor.

DJI Mini 3 Pro, her yerde kullanıcılara yüksek uçup büyük görme imkanı yaratıyor. Drone kullanmak isteyen herkesi düşünerek tasarlanan DJI Mini serisinin yeni üyesi Mini 3 Pro, istenilen her yerde ve her zamanda uçuş keyfini zirveye taşıyor.Mini 3 Pro, gelişmiş uçuş performansı, kamera sistemi, pil ömrü ve daha önce yalnızca Air ve Mavic serilerinde bulunan akıllı özellikler sayesinde, boyutundaki diğer tüm DJI dronelarından daha fazla yerleşik özelliklerle kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

DJI Avata: 410 gr ağırlık, 18 dakika uçuş süresi…

DJI Avata küçük boyutuna rağmen, DJI'nin öncülüğünü yaptığı ve drone çağında gökyüzünü güvende tutan sektör lideri güvenlik teknolojisini içeriyor. DJI Avata, her pilotun gökyüzünde yarışmasını ve şaşırtıcı performansını, çevikliğini ve kolay kontrolünü hissetmesini sağlayan 'first-person' görüş (FPV) drone uçuşu için yeni bir paradigma yaratıyor.

Yeni DJI Goggles 2 ve sezgisel DJI Motion Controller ile birlikte DJI Avata, şimdiye kadar hayal bile edilemeyen bir uçuş deneyimi sunuyor. DJI Avata, hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için yeni yaratıcı yollar açıyor. Eşsiz ve kompakt tasarımı, geleneksel bir dronun şasisini, hız ve çeviklik için inşa edilmiş, yalnızca 410 gram ağırlığında ve ilave güvenlik için aerodinamik pervane korumalarını entegre eden bir gövdeye dönüştürüyor.

48 milyon etkin piksele, 1/1.7" CMOS sensöre sahip güçlü stabilize kamerası, 4K/60fps ve 2,7K/50/60/100/120fps video gibi birinci sınıf görüntüleme özellikleri sunarak içerik oluşturuculara sorunsuz birinci sınıf çekimler için yeni bir araç sunuyor. 18 dakikaya kadar uçuş süresi ile her uçuşta güç dolu, heyecan dolu bir yolculuk sunuyor.

En yeni ve en iyi drone teknolojisi Mavic 3 Classic…

İçerik üreticilerine dünyanın benzersiz Hasselblad kamerasını ve rakipsiz uçuş performansını deneyimlemeleri için Mavic 3 Classic'i geliştien DJI, orijinal Mavic 3 drone ile aynı 4/3 CMOS 20 megapiksel kameraya, 46 dakikalık maksimum uçuş süresine ve ek bir telefoto lens olmadan O3+ iletim sistemine sahip dronu yarattı.

Mavic 3 Classic, üstün performansı daha uygun fiyatlı bir pakette sunmak için mevcut DJI RC Pro, DJI RC ve DJI RC-N1 ile uyumlu olacak şekilde geliştirildi. Mavic 3 Classic kamera, Hasselblad'ın çığır açan araştırma ve geliştirmesine dayandığından, insan gözünün algıladığıyla eşleşen gerçeğe yakın ayrıntıları yakalamak için tasarlandı. Hasselblad Doğal Renk Çözümü, fotoğrafları ve videoları gerçek ve doğru renklerle doğrudan çıkarıyor ve yüksek dinamik aralıklı fotoğrafçılık için HLG sistemi, post prodüksiyonda renk ayarı gerektirmeyen çekimler üretiyor.

Daha uzun süreli ve net ses kaydı için DJI Mic…

Ultra taşınabilir şarj kutusu ile vericiler ve alıcı şarj edilebilirken, DJI Mic, vericilerden 5,5 saat, alıcıdan 5 saat ve şarj kutusuyla 15 saate kadar pil ömrü ile ses kaydını kolaylaştırıyor. Tüm ortam şartlarında kayda imkan sağlayan DJI Mic, sahip olduğu mikrofon ön cam ile rüzgarı ve gürültülü ortamları etkili bir şekilde bastırarak net sesler kaydetmeye devam ediyor. Kablosuz iletim ve giyilebilirlik özelliğine sahip olan DJI Mic, karmaşık senaryolarda bile net ve güvenilir ses kaydı sağlıyor. DJI'nin en son şifreleme teknolojisini kullanan DJI Mic, 250 metreye kadar mesafelerde net ses kaydı yapabiliyor.

DJI, Güvenilir Distribütör İş Birliği ile Türkiye'de…

DJI'ın Türkiye'deki tek resmi distribütörü olan Karfo Karacasulu'nun başarı hikayesi 1954 yılında fotoğraf makinesi, baskı kağıdı, film, baskı kimyasalları, baskı ekipmanları gibi fotoğraf materyallerinin Hanimex Vivitar, Agfa, Kodak ve Fuji gibi firmalardan ithalatı ve dağıtımı ile başladı. Nikon, Lexar, Polaroid, FeiyuTech, Phottix markalarının da distribütörlüğünü alan Karfo Karacasulu, DJI'ın Türkiye'de tek yetkili distribitörü olarak görüntüleme sektörünün büyümesine destek oluyor.