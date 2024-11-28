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Dijital Telif Yasası hazırlıkları tamam! Bütçeden sonra TBMM'ye gelecek

Dijital Telif Yasası hazırlıkları tamam! Bütçeden sonra TBMM'ye gelecek
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Online mecraların sayısı ve kullanım sıklığının artmasıyla dijital teliflerin önemi günden güne artıyor. Google'ın farklı ülkelerden topladığı ücretsiz içeriklerle yüksek para kazanmasını engelleyen dijital telif konusunda Türkiye'de adım atıyor. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, 'Dijital Telif Yasasında hazırlıklar tamam, bütçeden sonra TBMM'ye gelecek.' dedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı. Toplantıda, son dijital gelişmeler ele alınırken, Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman dijital telif yasası ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Yayman, "28'nci Yasama Döneminin 10'uncu toplantısını açıyorum. Dijital telif meselesinde hazırlıklar tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile ortak hareket ediyoruz. Bütçe görüşmelerinden sonra TBMM'ye getireceğiz. Emek hırsızlığının önüne geçeceğiz" dedi.

Yayman, dijital mecraların kontrolsüz bir alana dönüşmesini eleştirdi, sözlerine şöyle devam etti: Biz özgürlüklerden yanayız. Engelleyici bir tutum içinde değiliz. Ama etkileşim almak için kendilerine fenomen diyen insanların hiçbir kural ve norm tanımamasını kabul etmiyoruz. Bir yandan yapay zekayı konuşurken, öbür taraftan sanal kumarı konuşuyor. Maalesef bu da küreselleşmenin etkilerinden biri.

DİJİTAL TELİF YASASI NELERİ KAPSIYOR?

Google, dijital telif hakkı yasası nedeniyle uzun süredir tartışmaların odağında. Avrupa Birliği ülkelerinin Google'ı arama sonuçlarında çıkan haber metinleri için telif ödemeye mahkum etmesinin ardından gözler Türkiye'ye çevrildi.

Tüm dünya genelinde üretilen haber içeriklerini servis ederek buradan milyarlarca dolar kazanç sağlayan Google'ın, son olarak Avrupa'da 300 medya kuruluşuna ödeme yapmasına karar verildi. Avrupa Birliği'nde büyük bir hamleyle alınan "dijital telif yasası" kararıyla Google köşeye sıkıştırıldı. Dijital telif yasasını düzenleyen ülkelerde Google artık ücretsiz içerikler üzerinden para kazanamayacak.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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