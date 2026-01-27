Haberler

Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak

Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Marmara Bölgesi'nde olası bir depremin üretim ve lojistik zincirini aksatmaması için sanayi yatırımlarının daha düşük deprem riski bulunan bölgelere yönlendirilmesine yönelik çalışmalar hız kazandı. Çalışma kapsamında İç Anadolu ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere farklı sanayi havzaları oluşturulacak, yeni sanayi alanlarının planlanmasına ilişkin rehber hazırlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Marmara Bölgesi başta olmak üzere deprem riski yüksek alanlarda yoğunlaşan sanayi tesislerinin daha dengeli ve güvenli şekilde Anadolu'ya yayılması için bir plan üzerinde çalışıyor. Bakanlık, bu strateji ile olası büyük bir deprem sonrası üretim ve lojistik kapasitesinin zarar görmesini önlemeyi, bölgesel kalkınmayı desteklemeyi ve yerel istihdamı artırmayı hedefliyor.

SANAYİ HAVZALARI OLUŞTURULACAK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre çalışma kapsamında İç Anadolu ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere farklı sanayi havzaları oluşturulacak. Ulusal Sanayi Alanları Master Planı ile metropollerde ve afet riski yüksek bölgelerde yoğunlaşan OSB'lerin (Organize Sanayi Bölgeleri) güvenlik analizleri yapılarak uygun yerler belirlenecek.

DEPREM RİSK ANALİZLERİ BAŞLATILDI

Bakanlık yetkilileri, İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Kocaeli ve Sakarya gibi illerde bulunan OSB'ler ve büyük tesislerle ilgili deprem risk analizlerinin başlatıldığını açıkladı. Buna göre ortaya çıkacak veriler ışığında, yeni sanayi alanlarının planlanmasına ilişkin rehber hazırlanacak.

Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak

KANDİLLİ İLE ORTAK ÇALIŞMALAR YAPILACAK

Planın yürütülmesinde Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile ortak çalışmalar yapılacak. Ayrıca Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından Kayseri, Sivas ve Yozgat gibi illerin üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik projeler de desteklenecek.

ÜLKE SANAYİSİ RİSK ALTINDA

MTA verilerine göre Türkiye'de 45 il ve 110'dan fazla ilçe, aktif fay hatları üzerinde yer alıyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı gibi büyük kırık sistemleri ülke sanayisi açısından sürekli bir risk oluşturuyor. Bu nedenle güvenli bölgelere sanayi dağılımının yeniden yapılması gerektiği ifade ediliyor. Uzmanlar, bu stratejinin hem olası felaketlerin ekonomik etkilerini azaltacağını hem de sanayinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacağını belirtiyor.

Kaynak: Haberler.com / Teknoloji
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi! İfadesinde dikkat çeken sözler

Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi
Ülkede tarihi felaket! 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi

Tarihi felaket! Yüz binlerce ev elektriksiz kaldı, ölü sayısı artıyor
Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüş hazırlığında! Ünlü ismin yerine geçecek

Süper Lig'e geri dönüyor! Ünlü ismin yerine geçecek
Bakan Fidan'dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye'ye yalvaracaklar

Bakan Fidan'dan dikkat çeken öngörü: Türkiye'ye yalvaracaklar
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi! İfadesinde dikkat çeken sözler

Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi
Ne Bursa'nın Uludağ'ı ne de Erzurum'un Palandöken'i! Kış tatilinde rota artık burası

Ne Bursa'nın Uludağ'ı ne de Erzurum'un Palandöken'i! Kış tatilinde rota artık burası
Hortum Antalya'yı yıktı geçti

Hortum şehri yıktı geçti, hasar çok büyük