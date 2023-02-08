Deprem bölgesine gönderilen mobil eczanelerin konumları açıklandı!

Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşanan deprem sonrasında Türk Eczacıları Birliği bölgeye mobil eczane sevk etti. İşte konumları...

6 Şubat'ta Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde -10'dan fazla ilde- büyük yıkımlara yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Depremin yol açtığı yıkım sonrası onlarca ülkenin katılım sağladığı arama kurtarma faaliyeti başlatıldı. Türk Eczacıları Birliği de bölgeye mobil eczane sevk etti. İşte konumları…

Deprem bölgesine gönderilen mobil eczanelerin konumları!

Türk Eczacıları Birliği tarafından yapılan açıklamada şunlar söylendi:

"Depremzede vatandaşlarımızın ilaç ve tıbbi malzeme temini için, Birliğimizce bölgeye gönderilmiş olan tır eczanenin ve konteyner eczanelerin konum bilgileri, halkımızın dikkatine saygılarımızla duyurulur."

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Mobil eczanelerin konumları

Kahramanmaraş

Merkez: Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Ek Hizmet Binası, Onikişubat

Afşin: Pınarbaşı, Afşinbey Cd.

Hatay

İskenderun: Yeni Devlet Hastanesi Bahçe Girişi, Nizamiye Yanı

Gaziantep

Islahiye: İtfaiye Meydanı

Malatya

Merkez: Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesi

Merkez: Battalgazi Devlet Hastanesi bahçesi (Eczacı Odası Çadır Eczane)

Merkez: Turgut Özal Tıp Merkezi Hastanesi bahçesi (Eczacı Odası Çadır Eczane)

Adıyaman

Merkez: Adıyaman 1 nolu Sağlık Ocağı yanı

Not: Bölgelerde ayrıca sahra eczanelerinin oluşturulmasına ilişkin süreç devam etmekte olup konum bilgileri ayrıca paylaşılacaktır.

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Deprem öncesi ve sonrası yapılması gerekenler:

Deprem için bu ayarları yapın:

Depremde böyle yardım edebiliriz:

Bağış yaparken dikkat edin:

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