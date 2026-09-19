Denizli'de savunma sanayii buluşmasında yerlilik oranı yüzde 83 açıklandı

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, KAAN'da 750, SİPER'de yaklaşık 1000 firmanın görev yaptığını ve savunma sanayindeki yerlilik oranının yüzde 83'e ulaştığını belirtti.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Denizli Sanayi Odası tarafından düzenlenen 'Denizli Savunma Sanayi İl Buluşması' kapsamında sanayicilerle bir araya geldi ve üç firmanın üretim tesislerinde incelemelerde bulundu. Görgün, Denizli'nin üretim, mühendislik ve ihracat birikiminin savunma ve havacılık sanayiiyle daha güçlü şekilde buluşturulmasını hedeflediklerini belirtti.

Denizli'nin 2025 yılında bin 676 ihracatçı firmayla 183 ülkeye 4,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirten Görgün, kentin mevcut sanayi altyapısının savunma ve havacılık sanayiinin yüksek standartlarıyla buluşturulmasının önem taşıdığını ifade etti. Görgün, "Denizli'de sıfırdan yeni bir sanayi kültürü inşa etmemiz gerekmiyor. Bizim yapmamız gereken şudur: Burada zaten var olan üretim disiplinini, mühendislik kabiliyetini, girişimcilik ruhunu ve ihracat tecrübesini çok daha ileriye taşımak" dedi.

Savunma sanayiinde güçlü ve sürdürülebilir bir tedarik zincirinin stratejik önemine dikkati çeken Görgün, "Bir platformu milli imkanlarla tasarlamak elbette önemlidir. Ancak şunu da biliyoruz ki, tek başına yeterli değildir. O platformun en küçük parçasından en kritik malzemesine kadar; bütün tedarik zincirini güvence altına almak, yerlileştirmek ve sürdürülebilir hale getirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Denizli'de ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN ve TEI'nin yerel firmalarla toplam 45 tedarik ilişkisi bulunduğunu, bu ilişkilerin yaklaşık 1,43 milyon dolarlık iş hacmine ulaştığını bildiren Görgün, hedeflerinin daha fazla firmayı savunma sanayii ekosistemine kazandırmak olduğunu kaydetti.

Kitik malzeme ve yeni tedarikçiler öncelikli

Denizli'de savunma ve havacılık sanayiinin ihtiyaç duyduğu titanyum alaşım ve yarı mamul üretimini kapsayan yatırım çalışmalarının yürütüldüğünü aktaran Görgün, kritik malzemelerde dışa bağımlılığın azaltılmasının stratejik bağımsızlığın temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Haluk Görgün, KAAN'da 750, SİPER'de yaklaşık 1000 firmanın görev yaptığını ve savunma sanayindeki yerlilik oranının yüzde 83'e ulaştığını açıkladı. Görüşmelerin somut iş birliklerine dönüşmesi gerektiğinin altını çizen Görgün, "Görüşmeyi iş birliğine, iş birliğini sözleşmeye, sözleşmeyi de sürdürülebilir üretim ve ihracata dönüştürmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Denizli'yi güçlü bir merkez haline getirelim"

Program kapsamında MMM Mutlu Medikal Mühendislik Ltd. Şti., Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş. ve Aysan Raf Sistemleri A.Ş. tesislerini ziyaret eden Görgün, firmaların üretim kabiliyetleri ve savunma sanayiine sağlayabilecekleri katkılar hakkında bilgi aldı. Gerçekleşen ziyaretler sonrası değerlendirmede bulunan Görgün, "Gelin, Denizli'yi kritik malzemede, hassas üretimde ve güvenilir tedarikte savunma sanayiimizin güçlü merkezlerinden biri haline getirelim. Yapılan temasları kalıcı ortaklıklara; kazanılan kabiliyetleri yüksek katma değerli üretime, üretimi de ihracata dönüştürelim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı