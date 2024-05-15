Üye Girişi
Haberler

Deniz Kurdu-II/24 Tatbikatı'nda Yerli ve Milli Ürünler Ön Planda

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Deniz Kurdu-II/24 Tatbikatı'nda yerli ve milli imkan ve kabiliyetler ile inşa edilmiş çok sayıda platformun ve savunma sanayi tarafından geliştirilen birçok yerli ve milli ürünün yer aldığını belirtti.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, "Deniz Kurdu-II/24 Tatbikatı kapsamında, yerli ve milli imkan ve kabiliyetler ile inşa edilmiş olan çok sayıda platformumuz ve platformlarımıza entegre radar, elektro-optik, mühimmat, alt sistem, faydalı yük, elektronik bileşen ve yazılımlarımız ile savunma sanayiimiz tarafından geliştirilen birçok yerli ve milli ürün de yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri ve bağlı komutanlıkların, harekatı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, Hava ve Deniz Kuvvetleri unsurları arasında müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi amaçlanan Deniz Kurdu-II/24 Tatbikatı, 18 Mayıs'a kadar devam edecek.

Dost ve müttefik ülke temsilcilerinin katılım sağladığı Deniz - Kurdu-II/24 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününde, yerli ve milli platformlar ve sistemler ön planda yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Deniz Kurdu-II/24 Tatbikatı'nda kullanılan yerli ve milli ürünlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, Savunma Sanayii Başkanlığı olarak temel amaçlarının güvenlik güçlerinin ihtiyacı olan sistemleri azami oranda yerli ve milli imkanlarla sağlamak olduğunu belirtti.

Başkanlık olarak yürüttükleri tüm projelerinde yerli ve milli imkan ile kabiliyetleri azami oranda kullandıklarına işaret eden Görgün, şunları kaydetti:

"Mavi Vatan'ımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumakta olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'mız tarafından düzenlenen Deniz Kurdu-II/24 Tatbikatı kapsamında, yerli ve milli imkan ve kabiliyetler ile inşa edilmiş olan çok sayıda platformumuz ve platformlarımıza entegre radar, elektro-optik, mühimmat, alt sistem, faydalı yük, elektronik bileşen ve yazılımlarımız ile savunma sanayiimiz tarafından geliştirilen birçok yerli ve milli ürün de yer almaktadır. Tatbikatın tüm planlama ve icra safhalarında büyük bir özveriyle görev yapan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'mız, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'mız ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'mızın kıymetli personeli ile savunma sanayiinde takip eden değil takip edilen, tüketen değil üreten, yeniye öncülük eden ve bir üst aşamaya geçmemize vesile olan ülkemiz savunma sanayii ekosisteminde yer alan ana yüklenicilerimize, alt yüklenicilerimize ve KOBİ'lerimize üstün gayretlerinden ötürü teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Teknoloji

Teknoloji Politika Güncel Haberler

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı

Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı

 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı

 Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title