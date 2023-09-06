Cumhurbaşkanı açıkladı: İşte öğrencilere vergisiz telefonda son durum!

Öğrencilere vergisiz akıllı telefon ve bilgisayar kampanyasında son durum ne? Cumhurbaşkanı bir sonraki toplantıyı işaret etti.

Öğrenciye vergisiz telefon ve bilgisayar satışı son günlerin en çok konuşulan konularının başında geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise konuyla ilgili önemli demeçlerde bulundu. Buna göre vergisiz telefon ve bilgisayar ile ilgili detayların gelecek Kabine toplantısı sonrasında açıklanacağı paylaşıldı.

Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar için gelecek haftaya işaret edildi

Geçtiğimiz dakikalarda tamamlanan Kabine toplantısıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni bilgiler geldi. Açıklamasında, "Gençlere 10 GB internet ve cep telefonu desteği konusunu değerlendirdik. İnşallah bir sonraki toplantımızda her iki konuyla ilgili detayları gençlerimizle paylaşacağız" dedi.

Kabine'nin düzenli olarak her Pazartesi öğleden sonra iki haftada bir toplandığını biliyoruz. Ancak programın yoğunluğuna bağlı olarak, bazen Salı günleri de toplantı düzenleniyor. Bu durum ise vergisiz telefon ve bilgisayar için resmi açıklamanın 18-19 Eylül tarihlerinde yapılacağına işaret ediyor.

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Daha önce yapılan açıklamalara göre akıllı telefon ve bilgisayarlardaki vergi muafiyetinden yalnızca ön lisans ve lisans bölümünde eğitim alan öğrenciler yararlanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "ÖTV ve KDV'siz cep telefonundan, üniversite öğrencilerinin tamamı gelirlerine bakılmaksızın, yüksek okul ve açıköğretimde okuyanlar dahil, 7 milyon öğrenci yararlanacak.

Aylık 10 GB bedava internetle birlikte başlayacak. Vergisiz telefon tüm model ve markaları kapsamayacak. Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bunlar için de bir üst sınır olacak" şeklinde konuşmuştu.

Gençlere vergisiz akıllı telefon kampanyasının hangi markaları kapsayacağı

Bu açıklamalar sonrasında, gençlerin sadece Türkiye'de üretilmiş olan Samsung, Huawei ve General Mobile gibi markalardan yararlanabileceği ortaya çıktı.