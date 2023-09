Counter-Strike 2'nin Çıkış Tarihi Belli Olabilir!

1999 yılında piyasaya sürülen ilk oyun ile başlayan FPS oyunu serisi Counter-Strike, günümüze kadar devamlılığını sürdürdü ve yakın zamanda Counter-Strike 2 çıkacak. Bunun için net bir tarih yokken ve oyuncuların heyecanı gittikçe artıyorken, Valve'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Counter-Strike 2 çıkış tarihi oldukça yakın olabilir!

Valve, Counter-Strike 2'yi ilk olarak geçtiğimiz nisan ayında duyurdu. CS: GO oyunu için güncelleme yayımlanarak tüm oyunculara ücretsiz bir şekilde sunulacak Counter-Strike 2, önemli değişiklikleri beraberinde getirecek. Bu yenilikler arasında en dikkat çekenler ise yenilenmiş satın alma ekranı, daha gerçekçi bomba efektleri, değişen mekanikler ve göze çarpan fizik yapısı.

What are you doing next Wednesday? — CS2 (@CounterStrike) September 20, 2023

Şu anda sınırlı beta aşamasında olan Counter-Strike 2'nin bütün oyunculara ne zaman sunulacağına dair net bir tarih şimdilik bilinmiyor. Bunun için yaz dönemi işaret ediliyordu fakat Valve tarafından yapılan paylaşım, söz konusu tarihi nihayete erdirdi gibi görünüyor.

Valve, Counter-Strike serisinin resmi Twitter ya da yeni adıyla X hesabı üzerinden "Önümüzdeki çarşamba ne yapıyorsunuz?" şeklinde bir paylaşım yaptı. Bu da Counter-Strike 2'nin 27 Eylül'de sınırlı beta aşamasından çıkıp herkese sunulacağı düşüncelerine yol açtı.

Tabii oyun devinin böyle bir paylaşım yapmış olması Counter-Strike 2 için net bir çıkış tarihi olduğu anlamına gelmiyor. Valve, oyunculara farklı bir konuda ipucu vermek istiyor da olabilir. Bu nedenle oyunun gerçekten 27 Eylül'de çıkış yapıp yapmayacağını bekleyerek göreceğiz.

Bunun yanı sıra Valve, Counter-Strike 2'nin çıkışı için uzun bir süre kalmamışken önemli değişikliklere de gidiyor. Öyle ki şirket, franchise ligler için 2025 yılından itibaren yasaklanacağına dair bir karar aldı. Bilmeyenler için franchise, e-spor takımlarının katılma ücreti ödeyerek turnuvaya dahil olduğu liglere verilen isimdir.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Counter-Strike 2'den beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.