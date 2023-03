Çok beklenen Avatar oyunundan ilk oynanış görüntüsü geldi!

Geçtiğimiz aylarda üst üste pek çok oyun iptal eden Ubisoft, popüler film serisi olan Avatar'ın oyununu yapıyor. Avatar: Frontiers of Pandora isimli bu yapımın yakında piyasaya sürülmesi beklense de henüz elimizde çok bir bilgi yok. Bugün ise güvenilir bir sızıntı kaynağı Avatar oyununun ilk oynanış görüntüsünü paylaştı. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Avatar: Frontiers of Pandora'dan ilk oynanış görüntüsü geldi!

Genellikle Ubisoft'un Rainbow Six Siege oyunundaki içerikleri sızdıran Twitter kullanıcısı ScriptLeaksR6, şirketin geliştirdiği ve yakında çıkacak olan Avatar oyunundan bir görsel paylaştı. Paylaşılan görsel oyunun birinci şahıs nişancı olacağını doğrularken, dev bir makine de fotoğrafta yer alıyor. Ayrıca ScriptLeaksR6, yakında Ubisoft'un Avatar: Frontiers of Pandora'nın oynanış videosunu paylaşacağını belirtti.

AFOP likely always first person ?? pic.twitter.com/TOp7jiacut — Script (@ScriptLeaksR6) March 27, 2023

Avatar: Frontiers of Pandora yapımının ilk olarak geçen Aralık ayında sinemalarda gösterime giren Avatar: The Way of Water filmine daha yakın bir tarihte çıkması planlanmıştı. Ancak Ubisoft, oyunu 2023 yılına erteledi. Şimdilik resmi bir çıkış tarihi olmasa da iddiaya göre Ubisoft çoktan ön sipariş sayfasını ve promosyonlarını hazırlamış durumda. Yani yakın zamanda çıkış tarihi görürsek sürpriz olmaz.

Avatar Frontiers of Pandora, Xbox Series X/S, PS5, PC ve Luna için birinci şahıs, açık dünya aksiyon-macera oyunudur. The Division serisinin arkasındaki stüdyo olan Massive Entertainment ve Lightstorm Entertainment'ın birlikte çalıştığı yapım, Ubisoft'u geçtiği zor günlerden kurtarmayı hedefleyecek.

Ek olarak yine ScriptLeaksR6'nın haberine göre Ubisoft+ nisan ayında Xbox'a gelecek. Şirket Ocak 2022 tarihinde bu hizmetin Xbox'a geleceğini söylemişti fakat bu uzun süredir gerçekleşmedi. Bu hizmet PlayStation tarafında ise Premium ve Extra kullanıcılarına sunuluyor.

