Çinli bilim insanları, dünyanın en büyük radyo teleskobunu kullanarak evrenin uzak bir köşesinde yeni bir hızlı radyo patlaması tespit etti.

Çinli Bilim İnsanları, Dünyanın En Büyük Radyo Teleskobuyla Yeni Bir Hızlı Radyo Patlaması Tespit Etti

Havadan çekilen panoramik fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan 500 metrelik Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu (FAST) görülüyor, 26 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ou Dongqu/Xinhua)

GUİYANG, 10 Ekim (Xinhua) -- Çinli bilim insanları, dünyanın en büyük radyo teleskobunu kullanarak evrenin uzak bir köşesinde yeni bir hızlı radyo patlaması tespit etti.

Hızlı radyo patlamaları, kaynağını evrenden aldığı 2016 yılında teyit edilen, saniyenin birkaç binde biri kadar süren gizemli radyo parıltıları olarak biliniyor. Kökenleriyse halen açıklanabilmiş değil.

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan 500 metrelik Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu'nu (FAST) kullanan yerel bir araştırma ekibi, FAST'in devasa tarama verilerini analiz ederek FRB 20200317A kodlu zayıf radyo sinyalini tespit etti. Ekip, bu keşfi Eylül ayı sonlarında Astronomer's Telegram platformu aracılığıyla uluslararası astronomi topluluğuyla paylaştı.

Bu hafta haberi servis eden çok sayıda ulusal medya organı, keşfin Guizhou Normal Üniversitesi'ne bağlı yerel bir bilişim ve bilgisayar laboratuvarındaki araştırmacılar tarafından yapıldığını vurguladı. Önceki keşiflerin büyük bölümü, mega bilim tesisini işleten Ulusal Astronomi Gözlemevi tarafından yapılmıştı.

Dünyanın en büyük tek çanak radyo teleskobu olan FAST, 30 standart futbol sahasına eşdeğer büyüklükte bir sinyal alma alanına sahip. Doğal yapıdaki derin ve yuvarlak bir karstik çöküntüde yer alan FAST, resmi olarak 11 Ocak 2020'de faaliyete geçti.

O tarihten itibaren hızlı radyo patlamalarını tespit etmeye çalışan teleskop, ilk olarak 2020 yılında dört adet tekrarlamayan hızlı radyo patlaması yakaladı.

Bilim insanlarına göre, daha fazla hızlı radyo patlamasının keşfedilmesi, çok geniş bir yelpazedeki astrofizik problemleri için ipucu sağlayabilir.