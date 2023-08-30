Çin, Shenzhen ve Hong Kong arasındaki bilim ve teknoloji işbirliğini artırmak için plan açıkladı

Çin Devlet Konseyi, Shenzhen ve Hong Kong arasında ortaklaşa geliştirilen bir bilim ve teknoloji inovasyon işbirliği bölgesinin Çin ana karasındaki bölümünün yüksek kaliteli kalkınmasını artırmak için bir plan açıkladı.

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde yer alan Shenzhen kenti görülüyor, 25 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Mao Siqian/Xinhua)

BEİJİNG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi, ülkenin güneyinde yer alan teknoloji merkezi Shenzhen ile Hong Kong Özel İdari Bölgesi tarafından ortaklaşa geliştirilen bir bilim ve teknoloji inovasyon işbirliği bölgesinin Çin ana karasındaki bölümünün yüksek kaliteli kalkınmasını artırmaya yönelik bir plan açıkladı.

Plana göre Hetao Bilim ve Teknoloji İnovasyon İşbirliği Bölgesi'nin Shenzhen bölümünün, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki bölümle koordineli gelişimi hedefleniyor. Söz konusu iki bölüm, güçlü yanlarıyla birbirlerini tamamlayarak işbirliği bölgesini Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi'nin yüksek kaliteli kalkınması için kilit öneme sahip bir lokomotif haline getirecek.

2025 yılına kadar iki bölge arasındaki bilimsel ve teknolojik inovasyon işbirliğini destekleyecek etkin bir mekanizmanın esas itibarıyla kurulmasını öngören planda, Huanggang Kontrol Noktası'nın yeniden inşasının tamamlanacağı ve gümrükleme prosedürlerinin gerçekleştirileceği belirtiliyor.

Plana göre iki bölüm arasındaki kaynak akışı, bilim ve teknoloji inovasyon zinciri ve personel etkileşimi kesintisiz işleyecek. Ayrıca Shenzhen bölümünün çok sayıda laboratuvar kümelerini, araştırma merkezlerini ve önde gelen firmaların araştırma ve geliştirme merkezlerini kendine çekerek, Hong Kong Özel İdari Bölgesi ile işbirliği yoluyla kilit önemde başarılar elde etmesi bekleniyor.

Shenzhen bölümünün, 2035 yılına kadar inovasyon kaynaklarının serbest ve düzenli sınır ötesi akışından faydalanan dünya çapında bir araştırma merkezi haline gelmesi ve Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong-Makao bilim ve teknoloji inovasyon koridorunun kalkınmasını sağlam şekilde desteklemesi planlanıyor.

Bu çerçevede, küresel bilim ve teknoloji inovasyonunu desteklemek üzere Hong Kong Özel İdari Bölgesi ile koordinasyon sağlanması ve bilimsel başarıların pilot denemelerinin yapılmasına ile uygulamaya konulmasına yönelik uluslararası düzeyde rekabetçi bir sanayi üssü inşa edilmesi için çalışmalar yürütülecek.

Plan ayrıca uluslararası nitelikte bir bilimsel ve teknolojik inovasyon mekanizmasının yanı sıra küresel bilgiyi bir havuzda toplamaya ve uluslararası ticaret ve işbirliğini artırmaya yönelik bir platformun kurulmasını da taahhüt ediyor.