Çin İHA'ları işe yaramayınca Türk İHA'sı almaya karar verdiler

Tusaş, Endonezya Hava Kuvvetleri'ne (TNI AU) Ekim 2025'e kadar ANKA-S insansız hava araçlarını teslim etmeye hazırlanıyor. Bu İHA'lar, Çin yapımı CH-4'ün yerini almak üzere Endonezya'nın Natuna'daki Raden Sadjad Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki 52. Hava Filosu'na konuşlandırılacak.

ÇİN YAPIMI CH-4 PLATFORMLARININ YERİNİ ALACAK

Endonezya, görüş ötesi menzilli (BVR) hava savaşı yeteneklerini geliştirme amacıyla İHA'lara yatırım yapmaya devam ediyor. Endonezya'nın Hava Mareşali Mohammad Tonny Harjono, Türk yapımı İHA'ların, Endonezya'nın teknoloji odaklı askeri konseptiyle uyumlu olduğunu belirtti.

İHTİYACA GÖRE GELİŞTİRİLEN FARKLI ANKA MODELLERİ

TUSAŞ, ANKA İHA'sını farklı ihtiyaçlara göre dört ayrı model olarak geliştirdi: ANKA-A, ANKA-B, ANKA-S ve ANKA-I. Bu İHA'lar, Türk Silahlı Kuvvetleri, MİT, emniyet ve jandarma tarafından çeşitli operasyonlarda etkin şekilde kullanıldı. Ayrıca, afetlerde de büyük bir işlevsellik sağladı. 2024 yılı itibariyle toplamda 140 ANKA üretimi hedefleniyor ve ihracat süreci de Tunus, Kazakistan ve Malezya gibi ülkelerde devam ediyor.