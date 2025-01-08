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Çin İHA'ları işe yaramayınca Türk İHA'sı almaya karar verdiler

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TUSAŞ, Endonezya Hava Kuvvetleri'ne 2025 yılına kadar ANKA-S insansız hava araçlarını teslim edecek, bu İHA'lar Çin yapımı CH-4'lerin yerini alacak. ANKA İHA'ları, Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer güvenlik güçleri tarafından başarılı bir şekilde kullanılmakta ve ihracat süreci devam etmektedir.

Tusaş, Endonezya Hava Kuvvetleri'ne (TNI AU) Ekim 2025'e kadar ANKA-S insansız hava araçlarını teslim etmeye hazırlanıyor. Bu İHA'lar, Çin yapımı CH-4'ün yerini almak üzere Endonezya'nın Natuna'daki Raden Sadjad Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki 52. Hava Filosu'na konuşlandırılacak.

Çin İHA'ları işe yaramayınca Türk İHA'sı almaya karar verdiler

ÇİN YAPIMI CH-4 PLATFORMLARININ YERİNİ ALACAK

Endonezya, görüş ötesi menzilli (BVR) hava savaşı yeteneklerini geliştirme amacıyla İHA'lara yatırım yapmaya devam ediyor. Endonezya'nın Hava Mareşali Mohammad Tonny Harjono, Türk yapımı İHA'ların, Endonezya'nın teknoloji odaklı askeri konseptiyle uyumlu olduğunu belirtti.

Çin İHA'ları işe yaramayınca Türk İHA'sı almaya karar verdiler

İHTİYACA GÖRE GELİŞTİRİLEN FARKLI ANKA MODELLERİ

TUSAŞ, ANKA İHA'sını farklı ihtiyaçlara göre dört ayrı model olarak geliştirdi: ANKA-A, ANKA-B, ANKA-S ve ANKA-I. Bu İHA'lar, Türk Silahlı Kuvvetleri, MİT, emniyet ve jandarma tarafından çeşitli operasyonlarda etkin şekilde kullanıldı. Ayrıca, afetlerde de büyük bir işlevsellik sağladı. 2024 yılı itibariyle toplamda 140 ANKA üretimi hedefleniyor ve ihracat süreci de Tunus, Kazakistan ve Malezya gibi ülkelerde devam ediyor.

Çin İHA'ları işe yaramayınca Türk İHA'sı almaya karar verdiler
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKenan Haydan:

2025 yılına kadar denmiş de zaten 2025teyiz.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

videoda gösterilen bayraktar, artık ankanın nasıl bir iha olduğunu unuttunuz bayraktarı anka sanıyorsunuz zaten her tarafa o satılıyordu nasıl olduda anka diye gerçek yerli milli ihamız olduğu hatırlandı

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