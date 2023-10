Call of Duty Xbox Game Pass'e ekleniyor

Oyun dünyasının gözü son aylarda Microsoft ile Activision-Blizzard satın alımında. Tekelcilik nedeniyle bir yıldan fazladır engellenen bu satın alımın ardından dünyaca ünlü oyun serisi Call of Duty'nin Microsoft'un servisi Xbox Game Pass'e gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Bu konuyla nihayet resmi bir açıklama geldi.

Call of Duty oyunları Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek mi?

Microsoft tarafından sunulan ve yüzlerce oyuna aylık abonelik ücreti ile ulaşmayı mümkün kılan Xbox Game Pass servisinin oyun kütüphanesi büyümeye devam ediyor. Bu noktada Microsoft'a satıldıktan sonra Activision'a ait Call of Duty serisinin hizmet kataloğuna eklenip eklenmeyeceği konusunda açıklama yapılması bekleniyordu.

It's awesome to see anticipation building for Call of Duty®: Modern Warfare® III. As we continue to work toward regulatory approval of the Microsoft deal, we've been getting some questions whether our upcoming and recently launched games will be available via Game Pass. While we… — Activision Blizzard (@ATVI_AB) October 9, 2023

Activision-Blizzard'ın resmi Twitter ya da yeni adıyla X hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre Call of Duty serisi de dahil olmak üzere Activision ve Blizzard'a ait bütün oyunların önümüzdeki yıl yani 2024'te Game Pass 'e eklenmeye başlanması öngörülüyor.

Elbette Xbox Game Pass kütüphanesine gelecek yıl ekleneceğine dair net bir garanti verilmiyor. Bu sadece şirketin paylaştığı bir öngörü. Yani bu sürpriz bir şekilde yarın da veya iki yıl sonra da olabileceği anlamına geliyor. Sonuç olarak aksilik veya gecikme yaşanması için bir ihtimal yok değil.

Bu noktada Activision-Blizzard oyunları Xbox Game Pass'e eklendikten sonrası için tatsız bir beklenti var. Bu da servis fiyatının zamlanması. Zira söz konusu oyunların da eklenmesiyle birlikte hizmetin değeri bir hayli artacak. Bu da Microsoft'un zam yapmasına sebep olabilir. En son geçtiğimiz aylarda Türkiye de dahil olmak üzere dünya genelinde bir fiyat artışı yapılmıştı.

