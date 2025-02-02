Bitcoin yorumcusundan milyonluk vurgun

Sosyal medyada açtığı canlı yayınlarla insanların güvenini kazanan Metin Emir'in yüzlerce kişiyi yüksek kar vaadiyle dolandırıldığı iddiası kamuoyunda infiale neden oldu.

Sabah gazetesinden Batuhan Altınbaş'ın haberine göre kurduğu Telegram sayfası üzerinde kendisini Bitcoin yorumcusu ve bulut madenciliği yatırımcısı olarak tanıtan Metin Emir'in türlü bahanelerle insanları kandırıp birikimlerini ellerinden aldığı ifade ediliyor.

SAVCILIĞA ŞİKAYET YAĞIYOR

Öte yandan, mağdurlara küfür ve hakaretlerde de bulunan Emir hakkında farklı şehirlerden yüzlerce kişi savcılığa giderek şikayette bulundu.

"BİR AN ÖNCE YAKALANIP GEREKEN CEZA VERİLMELİ"

Mağdurlardan Abdullah G., eşinin kanser tedavisi için biriktirdiği parayı kaptırdığını belirtirken Ahmet Y. ise, düğün masraflarını kapatmak için Emir'e 5000 dolar gönderdiğini söyledi. Mağdurlar, şahsın biran önce yakalanıp gerekli cezayı almasını istiyor.

"KENDİSİNİN YALANCI OLDUĞUNU ACI ŞEKİLDE TECRÜBE ETTİK"

Ankara'da yaşayan Abdullah G., "Eylül ayının sonunda kendisiyle iletişime geçtim. Yaklaşık 3 senedir sosyal medya mecralarında da takip ediyordum. Tiktok yayınlarında insanlara yardım ediyordu, dini de sömürerek kendini iyi pazarlıyordu. Kendisinin yalancı olduğunu çok acı bir şekilde tecrübe ettik. Kendisine yazdığım zamanlarda cevap alamıyorum, umursamaz bir tavrı var. Kendisine bir şey olmayacağını düşünüyor. Eşimin kanser tedavisi için biriktirdiğim 350 bin TL'yi verdim. Bana 1 aya dönüş yapacağını söyledi ve kar vadetti.

"NE KAR ALABİLDİK NE DE VERDİĞİMİZ PARAYI"

Verdiğim paranın 2 buçuk katını alacağımı söyledi. Ne kar alabildik ne de verdiğimiz parayı. Kendisine bir saadet zinciri kurmuş. Hala kendisine yeni kurbanlar buluyor, takipçisi de fazla. Şikayette de bulundum, artık bu şahsa gereken yapılsın" dedi.