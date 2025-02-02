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Bitcoin yorumcusundan milyonluk vurgun

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Kendisini sosyal medyada Bitcoin yorumcusu ve bulut madenciliği yatırımcısı olarak tanıtan Metin Emir'in Telegram aracılığıyla yüksek kar vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandırdığı iddia edildi. Mağdurlara küfür ve hakaretlerde de bulunan Emir hakkında yüzlerce kişi savcılığa giderek şikayette bulundu.

Sosyal medyada açtığı canlı yayınlarla insanların güvenini kazanan Metin Emir'in yüzlerce kişiyi yüksek kar vaadiyle dolandırıldığı iddiası kamuoyunda infiale neden oldu.

Sabah gazetesinden Batuhan Altınbaş'ın haberine göre kurduğu Telegram sayfası üzerinde kendisini Bitcoin yorumcusu ve bulut madenciliği yatırımcısı olarak tanıtan Metin Emir'in türlü bahanelerle insanları kandırıp birikimlerini ellerinden aldığı ifade ediliyor.

SAVCILIĞA ŞİKAYET YAĞIYOR

Öte yandan, mağdurlara küfür ve hakaretlerde de bulunan Emir hakkında farklı şehirlerden yüzlerce kişi savcılığa giderek şikayette bulundu.

Bitcoin yorumcusundan milyonluk vurgun

"BİR AN ÖNCE YAKALANIP GEREKEN CEZA VERİLMELİ"

Mağdurlardan Abdullah G., eşinin kanser tedavisi için biriktirdiği parayı kaptırdığını belirtirken Ahmet Y. ise, düğün masraflarını kapatmak için Emir'e 5000 dolar gönderdiğini söyledi. Mağdurlar, şahsın biran önce yakalanıp gerekli cezayı almasını istiyor.

"KENDİSİNİN YALANCI OLDUĞUNU ACI ŞEKİLDE TECRÜBE ETTİK"

Ankara'da yaşayan Abdullah G., "Eylül ayının sonunda kendisiyle iletişime geçtim. Yaklaşık 3 senedir sosyal medya mecralarında da takip ediyordum. Tiktok yayınlarında insanlara yardım ediyordu, dini de sömürerek kendini iyi pazarlıyordu. Kendisinin yalancı olduğunu çok acı bir şekilde tecrübe ettik. Kendisine yazdığım zamanlarda cevap alamıyorum, umursamaz bir tavrı var. Kendisine bir şey olmayacağını düşünüyor. Eşimin kanser tedavisi için biriktirdiğim 350 bin TL'yi verdim. Bana 1 aya dönüş yapacağını söyledi ve kar vadetti.

Bitcoin yorumcusundan milyonluk vurgun

"NE KAR ALABİLDİK NE DE VERDİĞİMİZ PARAYI"

Verdiğim paranın 2 buçuk katını alacağımı söyledi. Ne kar alabildik ne de verdiğimiz parayı. Kendisine bir saadet zinciri kurmuş. Hala kendisine yeni kurbanlar buluyor, takipçisi de fazla. Şikayette de bulundum, artık bu şahsa gereken yapılsın" dedi.

Bitcoin yorumcusundan milyonluk vurgun
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıÖzkan Bulut:

Hiç üzülmedim beleş para kazanç peşinde koşan kim olursa olsun Beter olur

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Haber YorumlarıKadir Tokay:

Vatsaap ne len? Çok komiksiniz?

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Haber YorumlarıBülent Sonyıldırım:

YA BÖYLE VAHATLERDE BULUNANLARA NASIL İTİBAR EDİLİYOR ANLAMIŞ DEĞİLİM BİZ İNSANOĞLUNDA ELİMİZDEKİNLE TAMAH EDEMEDİĞİMİZ SÜRECE BÖYLE VAKALAR ÇOK YAŞARIZ DUYARIZ.

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Haber YorumlarıMehmet Kılınç:

Burası soyguncular,yolsuzlar ve hırsızlar ülkesi.Bu ülke hırsızları seviyor.Gayet normal yol vermişler.

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Çok kazanmak hırsı bu duruma getirmis kişileri. Acımaya gerek yok. Pasa paşa faize köyün paranızı. Günah ise eğer kalksın faiz. Kâr payı adı altında yatırmış olursunuz. Hepsi birer kandırmaca değil mi? Biz öyle bir toplum olduk ki ne yazık ki; " meyhane de, restoran da utanır, garsoniye ödediğiniz bile bile 50-100tl bahşiş verip de ! Ayakkabı boyamaya çalışan çocukla pazarlık yapariz". Güzel bir pazar günü dilerim herkese.

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Haber Yorumlarıorhan duz:

Şahsın yüzünde nur yok. Biraz egitimmalin kitap okuyun yüzü çok basit biri böyle kişilere nasıl kaniyorsunuz hatirli bir işe adım atın denilse vallahi ören yoktir dersin ama bit koyuna pere vardır hemi

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Haber YorumlarıRamazan Temur:

Mağdurlara acımıyorum. Çok iyi olmuş. Emeksiz beleşten para kazanma peşinde koşanlar böyle perişan olurlar işte. Sanki biz salağız da gece gündüz kendimizi yırtarak çalışıyoruz.

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