Bir bu eksikti: Şaşırtan UFO görüntüleri! [Tüm videolar]

Son günlerde birçok ülkede UFO gözlemlenmeye başlandı. Bunların bir kısmını düşüren ABD ise şaşırtıcı bir açıklama yaptı.

Birkaç gündür ABD başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde UFO gözlemlenmesi ve birçoğunun Pentagon emriyle düşürülmesi gündem oldu. Son olarak ABD yetkilileri uzun saatler süren toplantının ardından herkesi şaşırtan açıklamayı yaptı.

ABD'den ilk UFO açıklaması geldi: Pentagon şaşkın!

4. UFO'nun düşürülmesinin ardından Pentagon tarafından yapılan açıklamada şunlar söylendi:

"Başkan Biden'ın talimatıyla bu cismi vurduk. İnsansız ancak gözlem yeteneğine sahip bir cisimdi. Dünya dışı bir aktivite gözlemlemedik. Hava sahamıza nasıl gizlice girdi araştırmalarımız sürüyor."

Beyaz Saray yetkilileri ise 4. UFO düşürüldükten sonra yaptıkları açıklamada sekizgen yapıda olan bu cismin itici motorları olmadığı halde nasıl havada kaldığını henüz bilmediklerini söyledi. Ayrıca Pentagon'a benzer şekilde Dünya dışı aktivite gözlemlenmediği söylendi.

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Kuzey Amerika Hava-Uzay Savunma Komutanlığı (NORAD) şunu söyledi:

"Bir ABD F-22 savaş uçağı Kanada üzerinde tanımlanamayan silindirik bir cisim düşürdü. Pilotlar nesneye baktıklarında tanımlanabilir bir itme sistemi tanımlayamadılar ve gerçekte nasıl havada kaldığını bilmiyorlardı"

2?? Kanada üzerinde görülen UFO pic.twitter.com/7PgXUGKfc3 — M. Can AKA (@mcaka_17) February 13, 2023

4?? ABD'de görülen UFO'lardan birinin düşürülme anı pic.twitter.com/SiRmeVrqUr — M. Can AKA (@mcaka_17) February 13, 2023

5?? UFO görüntüleriyle birlikte servis edilmiş olsa da henüz doğrulanmamış bir video. pic.twitter.com/q2WYNeGAVe — M. Can AKA (@mcaka_17) February 13, 2023

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