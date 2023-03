Binance, saniyeler için NFT yaratan yapay zekayı duyurdu!

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, yapay zeka ve NFT dünyasını birleştiren yeni projesini açıkladı. Kullanıcıların yaratıcı fikirlerini yapay zeka kullanarak NFT'lere dönüştürmelerine olanak tanıyan Bicasso adlı yeni aracını duyurdu. Binance Bicasso, benzersiz tarzıyla bilinen İspanyol ressam Pablo Picasso'dan esinleniyor.

Yapay zeka Bicasso ile NFT yaratın

Yapay zeka ile görsel yaratma dünyasına adım atan son firma Binance oldu. Bicasso isimli hizmetin beta sürümü yakında erişime açılacak. Binance CEO'su Changpeng Zhao (CZ) şimdilik 10 bin mint (baskı) ile sınırlı olacağının altını çizdi.

Here's a fun new #Binance AI product called #Bicasso ?? You can turn your creative visions into NFTs with AI. Give it a try and show me what you make with it. Beta version live now, limited to 10k mints. ?? https://t.co/QeQS7oh9uH pic.twitter.com/22Dllhg2sP — CZ ?? Binance (@cz_binance) March 1, 2023

Saniyeler içerisinde NFT yaratmayı mümkün kılan araç, herhangi bir programlama bilgisi gerektirmiyor. Kullanıcıların sadece İngilizce ifadeler yazması ve isteğe bağlı olarak arka plan fotoğrafı seçmesi yeterli olacak. Yapay zeka, kendisine verilen bilgilere dayalı olarak bir görüntü ve BNB Chain'de bir NFT oluşturuyor.

Bildiğiniz üzere NFT'ler; sanat eseri, müzik ve videolar gibi dijital varlıkları temsil etmek için kullanılıyor. Binance destekli araç ise blockchain teknolojisi hakkında teknik bilgiye ihtiyaç duymadan sanatçıların ve ressamların fikirlerini dijital dünyaya yansıtmalarını mümkün kılacak.

Bicasso, Binance'in hizmetlerini farklı kullanıcılara genişletmeye yönelik çabalarının bir parçasını oluşturuyor. Binance CEO'su Changpeng Zhao, borsanın inovasyona ve yeni teknolojileri benimsenmesine birçok kez dikkat çekti. Ayrıca NFT'lerin ve yapay zekanın da kripto para endüstrisinde önemli rol oynayacağını söyledi.

Yapay zeka destekli araç için çıkış tarihi açıklanmadı, ancak yakında kullanıma sunulması bekleniyor. Bicasso, NFT'lerin daha geniş bir kitleye sunulması ve içerik oluşturucuların dijital eserlerinden para kazanmasına kapı aralayacak.

