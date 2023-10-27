Dünyada bu özellikte başka bir SİHA daha yok! Bayraktar TB3 ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, Cumhuriyet'in 100. yılında yaptığı ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3, Cumhuriyet'in 100. yılında gerçekleştirdiği ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın yönetiminde yapılan Bayraktar TB3 Siha'nın ilk uçuş testi Cumhuriyet Bayramı'na iki gün kala 27 Ekim Cuma günü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yer testlerinin tamamlanmasıyla başladı. Saat 08.30'da havalanan Bayraktar TB3, havada yapılan sistem tanımlama testlerini de başarıyla tamamlayarak 1 saatlik uçuş gerçekleştirdi. Kısa pistli gemilere iniş-kalkış yapacak olan Bayraktar TB3'ün 1 saat süren ilk uçuşu dünya havacılığında yeni bir dönemin habercisi oldu. İlk uçuşunda TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motorla havalanan Bayraktar TB3'ün kullandığı ve 170 beygir güç üreten motor deniz şartlarına uyumlu geliştirildi.

DÜNYADA İLK OLACAK

Bayraktar TB3 Siha, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Bayraktar TB3'ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli Siha, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak. TCG Anadolu Gemisi Teslim Töreni'ne katılan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, geminin uçuş güvertesine konuşlandırılan Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı.

"HAVA MUHAREBESİNDE DEVRİM YAŞANACAK"

Başarılı uçuş sonrası Bayraktar TB3 SİHA test ekibine hitap eden Selçuk Bayraktar, "Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı ve Bayraktar TB3 SİHA, kısa pistli uçak gemimiz TCG ANADOLU'da göreve başladığında hava muharebesinde bir devrim yaşanacak. Gemiye konuşlanmalarıyla birlikte, uzun süreli keşif ve taarruz kabiliyetleri sayesinde deniz aşırı operasyonlarda büyük bir kuvvet çarpanı olacaklar. Cumhuriyetimizin 100. yılında Bayraktar TB3 insansız hava aracımız, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yaklaşık 20 senedir ülkemizin tam bağımsız ve hür yarınları için geliştirdiğimiz insansız hava araçları serüveninde, 6 kilodan başlayarak 6 tona ulaşan, Bayraktar KIZILELMA ile ülkemizin ilk insansız savaş uçağına yürüyen yolculuğumuzda, bizler Cumhuriyetimizin 100. yılında mühendisler ve teknisyenler olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Cumhuriyetimizin 100. yılına armağanımız olsun." dedi.