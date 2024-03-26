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Bayraktar TB3 İkinci Prototipinin İlk Uçuşu Gerçekleşti

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Bayraktar TB3 insansız hava aracı için bir kilometre taşı daha aşıldı. Merakla beklenen İHA'nın 2. prototipi dün başarıyla ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bununla birlikte TB3 için seri üretim yolu da artık gözükmeye başladı. Peki TCK Anadolu Gemisi üzerindeki ilk test ne zaman gerçekleşecek? İşte detaylar…

Bayraktar TB3 için yeni kilometre taşı aşıldı! 2. prototip başarıyla havalandı

Baykar'ın kendi öz kaynakları ile geliştirilen Bayraktar TB3 için müjdeli haberi Selçuk Bayraktar verdi. Yaptığı açıklamada TCG Anadolu Gemisi gibi kısa menzilli pistlere iniş kalkış yapabilen Bayraktar TB3'ün ikinci prototipinin başarıyla üretildiği ve test edildiğin bildirdi. Devamında İHA'nın ilk test uçuşlarının başarıyla yaptığını da belirtti.

Kanatlarındaki özel yapı sayesinde TCG Anadolu gibi kısa pistlere iniş kalkış yapabilen dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak olan TB3'ün gemi üzerindeki testleri de oldukça merak ediliyor. Zira SİHA ve gemi birleşimiyle birlikte dünyada bir ilk gerçekleşmiş olacak.

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2. prototipi başarıyla havalanan uçağın gemi üzerindeki testlerini 2024 yılında gerçekleştirmesi planlanıyor. Testlerin başarılı olması halinde TCG Anadolu Gemisi'ne bir nevi "SİHA gemisi" unvanıyla da bakabileceğimizi bildirelim.

Bayraktar TB3 teknik özellikleri!

ÖzelliklerBayraktar TB3Kanat açıklığı14 metreUzunluk8.35 metreYükseklik2.6 metreSeyir-En yüksek hız125 knot-160 knotFaydalı yük kapasitesi280 kilogramSilah istasyonu sayısı6Haberleşme-Kumanda menzili: SATCOMEn yüksek kalkış ağırlığı1450 kgHavada kalış süresi24+ saatKalkış ve inişOtomatikİtki tipi170 HP- TEI-PD170

225 HP- TEI-PD222ST (iddia)MühimmatL-UMTAS

MAM

Cirit

BOZOK

TOGAN

KUZGUNDiğer-Katlanır kanat yapısı

-Görüş hattı ve görüş hattı ötesi haberleşme

-Kısa pistli uçak gemilerinden kalkış ve iniş

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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