Bayraklı Belediyesi Arşivini Dijitalleştiriyor

Bayraklı Belediyesi, tüm arşivini dijital ortama taşımak için çalışmalara başladı. Proje sayesinde evrak güvenliği sağlanacak ve hizmetler daha etkin bir şekilde sunulacak.

Bayraklı Belediyesi, tüm arşivi dijital ortama taşımak için çalışmalara başladı. 8 milyon evrak ve 600 bin metre proje dosyasının elektronik ortama aktarılacağı proje sayesinde evrak güvenliği de sağlanmış olacak. Başkan Serdar Sandal, "Proje ile ilçe sakinlerimizin ihtiyacı olan her türlü bilgi ve belgeye daha hızlı ulaşacağız. Belediye hizmetlerimizi dijital ortamda daha etkin sağlayacağız" dedi.

İzmir Kalkınma Ajansı'nın "Kamuda Dijital Dönüşüm Mali Destek Programı" kapsamında fiziksel arşivin dijital ortama aktarılması projesi ile hibe almaya hak kazanan Bayraklı Belediyesi, tüm belge ve evrakların elektronik ortama aktarılması için çalışmalara başladı. Bu kapsamda, belediyenin bir katı "Dijital Arşiv Birimi" olarak tasarlandı.

İlk olarak teknik birimlerin evraklarının ayrıştırılıp taranacağı belirtilirken, toplamda 8 milyon evrak ve 600 bin metre proje dosyasının dijital hale getirileceği belirtildi. 17 ay sürmesi beklenen dijital arşiv projesinin tamamlanmasıyla, vatandaşların ihtiyaç duyduğu bilgi ve evraklara ulaşım hızı artacak. Belediye hizmetlerinin daha etkin olarak sunulması sağlanacak.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, projeye ilişkin "Belediye hizmetlerini daha hızlı, kolay ulaşılabilir ve güvenli hale getirmek için Dijital Arşiv çalışmalarımızı başlattık. Vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmak, aynı zamanda israfın ve zaman kaybının da önüne geçmeyi hedefledik. Bu kapsamda projemizi değerli bulan İZKA'ya teşekkür ediyoruz. Dijital arşiv projemiz sayesinde artık kamu hizmetlerimizi daha hızlı, güvenli ve etkin hale getirmiş olacağız" diye konuştu.