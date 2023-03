Battlefield oyuncuları üzgün: Satıştan kaldırılıyor!

Bildiğiniz üzere tutmayan ya da artık oynanmayan oyunlar belli bir süre ardından satışa kapatılır ve çevrimiçi özellikleri durdurulur. Hem Battlefield hem de FIFA gibi önemli serilere imza atan EA, bu konuda aceleci davranan firmalardan biri konumunda. Öyle ki pek çok oyuncu için Battlefield serisinin en iyi oyunu olan Battlefield: Bad Company 2 için ise üzücü haber geldi. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

EA, efsane Battlefield oyunu ve üç oyunun daha satıştan kaldırılacağını açıkladı!

Bugün yapılan duyuruya göre EA; Battlefield 1943, Battlefield: Bad Company, Battlefield: Bad Company 2 ve Mirror's Edge'i 28 Nisan'da dijital mağazalardan kaldırmayı planlıyor. Oyun sahipleri 8 Aralık tarihine kadar çevrimiçi özelliklerine erişebilecekken, bu tarihten sonra yalnızca çevrimdışı yani hikayeli kısımları oynayabilecek.

Electronic Arts, geçtiğimiz aylarda Army of Two: The 40th Day ve Command & Conquer: Red Alert 3 dahil olmak üzere 13 eski oyununun çevrimiçi özelliklerini kapatacağını duyurmuştu. Şimdi dört oyunun daha fişini çeken EA, yaptığı duyuruda oyunculara destekleri için teşekkür etti.

Bu tarz çevrimiçi destek kesmeler genellikle eski oyunlara yapılırken, geçtiğimiz günlerde yakın tarihte çıkış yapan bir oyunda da yaşandı. Öyle ki Crystal Dynamics ve Square Enix imzalı Marvel's Avengers'ın serüveni iki buçuk yıl sürdü. 2020 yılında piyasaya sürülen yapımın çevrimiçi desteği 30 Eylül tarihinde bitecek.

Son günlerinde Battlefield: Bad Company 2'yi yalnız bırakmak istemezseniz sistem gereksinimleri şu şekilde:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows XP

İşlemci: Core 2 Duo @ 2.0GHz

Bellek: 2GB

Ekran kartı: 256 MB Video Card (GeForce 7800 GT / ATI X1900)

DirectX®: DirectX 9, 10, 11 destekli

Depolama: 15 GB

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows Vista or Windows 7

İşlemci: Intel Core 2 Quad

Bellek: 2GB

Ekran kartı: 512 MB Video Card (GeForce GTX 260/ ATI Radeon 4870)

Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Battlefield: Bad Company 2 ve diğer kaldırılan oyunları oynadınız mı? Görüşlerinizi Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.