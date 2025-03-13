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Bakanlık'tan site kapattıran Google algoritma değişikliğiyle ilgili açıklama

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İlk olarak Ekim 2024'te ortaya çıkan ve algoritma değişikliği olarak lanse edilen Google kararları özellikle haber sitelerini büyük zarara uğrattı. Gazete Duvar'ın kapanmasına neden olan algoritma değişikliğini Meclis gündemine taşıyan CHP Milletvekili Ulaş Karasu'nun konuyla ilgili soru önergesine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yanıt geldi.

Google'ın algoritma değişiklikleri özellikle haber sitelerinin trafiklerinde ciddi bir düşüş yaşanmasına neden olurken bazı haber sitelerinin de kapanmasına neden oldu.

SİTE KAPATTIRAN DEĞİŞİKLİK

Gazete Duvar, Google'ın Keşfet (Discover) üzerindeki yapılanması nedeniyle gelirlerinin büyük ölçüde düşmesini gerekçe göstererek kapandı.

CHP'Lİ VEKİL HAREKETE GEÇTİ

İlk olarak Ekim 2024'te ortaya çıkan ve bir ay boyunca devam eden sorun ocak ayı sonunda yeniden başlarken büyük ses getiren gelişme CHP'li vekil Ulaş Karasu'yu harekete geçirdi.

Bakanlık'tan site kapattıran Google algoritma değişikliğiyle ilgili açıklama

BAKANLIKTAN SORU ÖNERGESİNE YANIT

Konuyla ilgili soru önergesi veren Karasu'ya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yanıt gecikmedi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Amerika merkezli bir şirket olan Google ; içerik/yer sağlayıcı konumunda bir arama motoru olup, 04.05.2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile bu kanun kapsamındaki mevzuatlara uymakla yükümlüdür"

"TİCARİ AMAÇLAR DOĞRULTUSUNDA ALGORİTMALAR DEĞİŞTİRİLEBİLMEKTEDİR"

İnternet yoluyla hizmet vermekte olan arama motoru ve içerik/yer sağlayıcı gibi dijital platformlar; çeşitli zamanlarda ticari amaçları doğrultusunda algoritmalarım değiştirebilmektedir. Örneğin; YouTube platformu, algoritmasında 2024 yılı içerisinde 3 kez değişikliğe Bitmiştir. Bu çerçevede, Google arama motorunda da internet adresinde yer alan içeriklerin algoritmalar aracılığıyla değerlendirilmesi suretiyle listelenmesi hususunda değişiklikler gerçekleştirilmiştir."

"GOOGLE İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

Google yetkilileri tarafından; algoritma değişikliği nedeniyle herhangi bir internet adresinin hedef alınmadığı, herhangi bir internet adresini kayıracak veya ayrıştıracak yönde bir değişiklik yapılmadığı hususunda bilgi verilmiş olmakla birlikte konuya ilişkin Google yetkilileriyle görüşmeler devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Bakanlık'tan site kapattıran Google algoritma değişikliğiyle ilgili açıklama
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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