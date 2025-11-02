Haberler

Bakan Tunç'tan Faruk Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı
Güncelleme:
Hakkında 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası istenen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevindeki odasında asılı halde ölü bulundu. Özer'in ölümüyle ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Bir intihar şüphesi söz konusu. Tabii cezaevinde odaların girişlerinde kameralar mevcut. Herhangi bir şüpheli durum var mı yok mu? Tüm bunlar soruşturulacak" dedi.

  • Faruk Fatih Özer, Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki odasında asılı halde ölü bulundu.
  • Faruk Fatih Özer hakkında 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası isteniyordu.
  • Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ilk bulguların intihar olduğunu açıkladı ve soruşturma başlatıldı.

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve çok sayıda kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Faruk Fatih Özer, kaldığı Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki odasında asılı halde ölü bulundu.

Kurduğu Thodex adındaki kripto para borsası ile çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen Faruk Fatih Özer, kaçtığı Arnavutluk'ta 30 Ağustos 2022 tarihinde yakalanıp, Türkiye'ye getirildi.

11 BİN 190 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İSTENİYORDU

Hakkında, 'Örgüt kurma, yönetme, örgütüne üye olmak, 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Mal varlığı değerlerini aklama' suçların hakkında 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası istenen Özer, bu sabah Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik odasındaki banyoda asılı bulundu. Görevlilerin yaptığı kontrolde Özer'in öldüğü belirlendi. Özer'in intihar ettiği üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BAKAN TUNÇ: İLK BULGULAR İNTİHAR ETTİĞİ YÖNÜNDE

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şüpheli bir durum olup olmadığının açıklanacağını bildirdi ve konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Tabii biz de bu konuyu burada öğrendik. Biraz önce haber aldık. Tabii hemen cezaevi yönetimimizle Ceza Tevkifevleri Genel Müdürümüzle irtibata geçtik. Burada tabii bir intihar şüphesinden bahsediliyor. İlk bulgulara göre intihar ettiği yönünde bilgiler var.

"TEK KİŞİLİK ODADA KALIYORDU"

Tabii soruşturma bu konuda açıldı ve soruşturma devam ediyor. Soruşturmanın neticesinde kesin ölüm nedeni belli olacaktır. Ama şu anda ilk bulgular intihar olduğu yönünde. Tabii burada cezaevlerimizin yönetimi, idaresi her türlü tedbirler alınıyor bu noktada. Tabii tek kişilik odada kalıyor işlediği suç itibariyle böyle bir tedbir söz konusu.

"ŞÜPHELİ BİR DURUM VAR MI SORUŞTURULACAK?"

Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinde tek başına kaldığı bir odada bir intihar şüphesi söz konusu. Tabii cezaevinde odaların girişlerinde kameralar mevcut. Herhangi bir şüpheli durum var mı yok mu? Tüm bunlar soruşturulacak'

NE OLMUŞTU?

Kurduğu Thodex adındaki kripto para borsası ile çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen Faruk Fatih Özer, kaçtığı Arnavutluk'ta 30 Ağustos 2022 tarihinde yakalanıp, Türkiye'ye getirildi.

Özer hakkında, 'Örgüt kurma, yönetme, örgütüne üye olmak, 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Mal varlığı değerlerini aklama' suçları kapsamında 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası isteniyordu.

Özer'e ayrıca, "bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan 6 yıl 4 ay 15 gün hapis ile 135 milyon lira adli para cezası verilmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, kararını bozarak dosyayı mahkemesine göndermişti.

500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDavut YALANCI:

Soruşturalacak diye zaman kazanmandaki amaç ne? Alt tarafı bir iki saatlik izlenecek bir kayıt. En son kim ne zaman sağ girdi ve ölüsü bulunana kadar kardeşleri girdi çıktı? Ya da ölüm saati belliyken o saate bakmak çok mu zor. Bu adamın çaldığı para belli. Şimdi paralar nerede, kimlerle birlikte yürüttü, siyasi destekçileri kimler? Bunları açıkla önce

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Yüksek korunurlu cezaevinde kendini ne ile astı bunu nereden buldu??

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
