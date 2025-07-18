Türkiye'de 110. Teknopark Kuruldu

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de kuruluş kararı yayımlanan ODTÜ Uzay Teknolojileri Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Sinop Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile Türkiye'deki teknopark sayısının 110'a ulaştığını açıkladı.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Ar-Ge ve inovasyon odaklı kalkınmasının öncü merkezlerinden teknoparkların sayısının 23 yıl önce sadece 2 olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Resmi Gazetede kuruluş kararı yayımlanan ODTÜ Uzay Teknolojileri Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Sinop Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile bu sayı 110'a ulaştı. Yeni teknoparklarımız teknoloji ve yenilik dünyamıza hayırlı, uğurlu olsun. 11 bin 500'den fazla teknoloji girişimi ile yüksek katma değerli projelere imza atan teknoparklarımızı desteklemeye ve geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İŞ BİRLİKLERİ ARTACAK

Öte yandan Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, üniversitenin yükseköğrenime sahip eğitimli insan gücü ve araştırmacı akademisyen potansiyeli ile iş birliği yapacak şirket, Ar-Ge firması ve girişimciler için önemli alanlardan birisi olacak.

ODTÜ Uzay Teknolojileri Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde yer alacak toplam girişimci firma sayısının ilk 5 yılda yaklaşık 160 ile 170 arasında olması öngörülüyor. Bunların yüzde 10'unun çok uluslu şirketler, yüzde 20'sinin büyük ölçekli firmalar, yüzde 45'inin Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ), yüzde 25'inin ise yeni kurulacak girişimler şeklinde dağılım göstermesi bekleniyor.

Sinop Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde yer alacak toplam girişimci firma sayısının da yaklaşık 60 ile 80 arasında olması öngörülüyor. Bunların yüzde 5'inin çok uluslu şirketler, yüzde 5-10'unun büyük ölçekli firmalar, yüzde 35-40'ının KOBİ, yüzde 45-50'sinin ise yeni kurulacak girişimler şeklinde dağılım göstermesi bekleniyor.