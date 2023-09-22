ASUS, TIME'ın 'Dünyanın En İyi Şirketleri' 2023 listesine girdi

Dünyanın lider bilgisayar üreticilerinden ASUS, prestijli TIME dergisinin 'Dünyanın En İyi Şirketleri' 2023 listesine girmeyi başardı. Şirket, uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Dünyanın en saygın dergilerinden TIME, "Dünyanın En İyi Şirketleri" 2023 listesini yayımladı. Dünyanın lider bilgisayar üreticilerinden ASUS, birçok teknoloji devinin yer aldığı prestijli listeye girmeyi başararak süregelen uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Süregelen uluslararası başarılar

Amerika merkezli dergi TIME, bu senenin "World's Best Companies-Dünyanın En İyi Şirketleri" listesini yayımladı. Prestijli liste; dünya genelinde 5 bin işletme arasından en başarılı şirketleri 15 farklı kategoriye dayanan kapsamlı pazar araştırması ve data analizi sonucu belirliyor.

"İnanılmazın Peşinde" sloganıyla ilerleyen ASUS, yüksek rekabetin olduğu seçkin listede ilk 300'e girmeyi başararak çalışan memnuniyeti, gelir artışı ve sürdürülebilirlik ana kategorilerindeki üstün performansını tescilledi. Bu başarısıyla ASUS aynı zamanda; iş modelinin merkezindeki İklim Eylemi, Değer Yaratımı, Sorumlu Üretim ve Döngüsel Ekonomi olmak üzere dört kilit alanda sürdürülebilirliğe verdiği önemin de altını çizdi.

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"World's Best Companies" listesindeki beş Tayvan merkezli şirketten biri olan ASUS, insanların hayatını geliştirecek tecrübeler sunmak için yaptığı çalışmalarıyla global takdir toplamayı sürdürüyor. TIME'ın araştırması sonucu elde ettiği başarının yanında teknoloji devi; 2023 senesinde sekizinci kez Fortune'un 'Dünyanın en Beğenilen Şirketi' ve arka arkaya üç sene Forbes'un 'En İyi İşveren' listelerine girerken, dokuz kez üst üste Interbrand tarafından Tayvan'ın en değerli uluslararası markası seçildi.

ASUS ortak CEO'su S. Y. Hsu, "TIME'a önde gelen bir küresel teknoloji çözümleri markası olarak verdiğimiz emeği takdir ettiği için teşekkür ediyoruz. Şirketimizi daha çevik yapıda bir organizasyona dönüştürmek ve yeni dijital çağda dünyanın en beğenilen yenilikçi teknoloji işletmesi olması yolunda çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Sürdürülebilirliğin şirket için önemini vurgulayan ASUS ortak CEO'su Samson Hu ise, "TIME tarafından bu prestijli takdiri almak çok büyük bir gurur. ASUS olarak sürdürülebilirliği üstlendiğimiz her işin temelinde bulunduruyoruz ve bu amaç doğrultusunda kendimizi geliştirmek için sürekli çalışıyoruz. Daha temiz ve yeşil bir gelecek adına "2050'ye kadar net sıfır emisyon" amacı kapsamında büyük ilerlemeler kaydederken holistik bir yeşil tedarik zinciri inşa etmek en büyük amacımız." dedi.