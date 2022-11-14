Asus, Android 13 güncelleme programını paylaştı!
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Mayısta düzenlenen I/O 2022 konferansında tanıtılan Android 13, Asus modellerine gelmeye hazırlanıyor. İşte beklenen modeller...
Akıllı telefon dünyasında önemli işlere imza atan Asus, Android 13 programını duyurdu. Şirket, Ağustos ayında Zenfone 9 için bir Android 13 beta programı duyurmuştu. Şirket artık kararlı sürüme hazır olduğunu düşünüyor.
Android 13 güncellemesini alacak ilk Asus modeli: Zenfone 9
Android kullanıcılarının merakla beklediği Android 13, yavaş yavaş yayılmaya devam ediyor. Akıllı telefon üreticileri bunun için ekstra çaba sarf ediyor. Bunlardan birisi olan Asus, Andorid 13 programını açıkladı. Buna göre ilk Android 13 alacak model Asus Zenfone 9 oldu.
Asus, Andorid 13 dağıtımına Zenfone 9 modelinin ardından Zenfone 8 serisi ve Asus ROG Telefon 6D ile devam edecek. Aralık ayında başlayacak dağıtım, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde hızlanacak. İşte açıklanan resmi zaman çizelgesi…
Android telefonlardaki en iyi 10 özellik! Android 13 özellikleri Android 13 Material You dizaynıyla geliyor. Yenilenen medya kontrolü ve kilit ekranında müzik arayüzü Google Wallet (Cüzdan) uygulaması tanıtıldı. Uygulama özelinde dil seçeneği belirleme geldi. Kullanıcılar simge teması ve rengini değiştirebiliyor. Akıllı saat ile Acil SOS gönderilebilecek. Kilit Ekranı'nda saat arayüzleri arasında geçiş sağlanabiliyor. Yeni Güvenlik ve Gizlilik özellikleri Uçtan uca şifreli RCS mesajlaşma özelliği (Google Mesajlar) Cihazlar arası medya paylaşma özelliği getirildi. Uygulamalar arası medya taşıyan Fotoğraf Seçici özelliği geldi. İşletim sistemine Fast Pair (Hızlı eşleşme) dahil edildi. Uyku Vakti modu ile sistem duvar kağıdını otomatik olarak karartacak. Çince ve Japonca gibi diller için metin dönüştürme API'si getirildi. Makine öğrenimi ve yapay zeka özellikleri geliştirildi. Arayüz üreticileri için daha iyi entegrasyon sağlandı. Bildirim izinleri güncellendi. Mevcut Android 12 özellikleri iyileştirildi.
TarihModellerAralık 2022: Asus Zenfone 9Ocak 2023: Asus Zenfone 8, Asus Zenfone 8 Flip2023'ün 1. çeyreği: Asus ROG Phone 6D, Asus ROG Phone 6D Ultimate, Asus ROG Phone 6, Asus ROG Phone 6 Pro, Asus ROG Phone 5, Asus ROG Phone 5 Pro2023'ün 2. çeyreği: Asus ROG Phone 5 Ultimate, Asus ROG Phone 5s, Asus ROG Phone 5s Pro
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Android telefonlardaki en iyi 10 özellik!
Android 13 özellikleri
Android 13 Material You dizaynıyla geliyor.
Yenilenen medya kontrolü ve kilit ekranında müzik arayüzü
Google Wallet (Cüzdan) uygulaması tanıtıldı.
Uygulama özelinde dil seçeneği belirleme geldi.
Kullanıcılar simge teması ve rengini değiştirebiliyor.
Akıllı saat ile Acil SOS gönderilebilecek.
Kilit Ekranı'nda saat arayüzleri arasında geçiş sağlanabiliyor.
Yeni Güvenlik ve Gizlilik özellikleri
Uçtan uca şifreli RCS mesajlaşma özelliği (Google Mesajlar)
Cihazlar arası medya paylaşma özelliği getirildi.
Uygulamalar arası medya taşıyan Fotoğraf Seçici özelliği geldi.
İşletim sistemine Fast Pair (Hızlı eşleşme) dahil edildi.
Uyku Vakti modu ile sistem duvar kağıdını otomatik olarak karartacak.
Çince ve Japonca gibi diller için metin dönüştürme API'si getirildi.
Makine öğrenimi ve yapay zeka özellikleri geliştirildi.
Arayüz üreticileri için daha iyi entegrasyon sağlandı.
Bildirim izinleri güncellendi.
Mevcut Android 12 özellikleri iyileştirildi.