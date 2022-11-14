Asus, Android 13 güncelleme programını paylaştı!

Akıllı telefon dünyasında önemli işlere imza atan Asus, Android 13 programını duyurdu. Şirket, Ağustos ayında Zenfone 9 için bir Android 13 beta programı duyurmuştu. Şirket artık kararlı sürüme hazır olduğunu düşünüyor.

Android 13 güncellemesini alacak ilk Asus modeli: Zenfone 9

Android kullanıcılarının merakla beklediği Android 13, yavaş yavaş yayılmaya devam ediyor. Akıllı telefon üreticileri bunun için ekstra çaba sarf ediyor. Bunlardan birisi olan Asus, Andorid 13 programını açıkladı. Buna göre ilk Android 13 alacak model Asus Zenfone 9 oldu.

Asus, Andorid 13 dağıtımına Zenfone 9 modelinin ardından Zenfone 8 serisi ve Asus ROG Telefon 6D ile devam edecek. Aralık ayında başlayacak dağıtım, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde hızlanacak. İşte açıklanan resmi zaman çizelgesi…