Aselsan'dan dev anlaşma! İsim açıklanmadı

Aselsan, Orta Doğu ve Afrika'da askeri haberleşme sistemlerinin doğrudan satışına yönelik 158,6 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı. Yapılan anlaşmanın kimlerle olduğu ise bildirilmedi.

KAP'A AÇIKLAMA YAPTI

Aselsan, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada bu yeni iş ilişkisini duyurdu. Açıklamada, "ASELSAN, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki bir müşterisi ile askeri haberleşme sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 158,6 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.