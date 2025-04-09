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Aselsan'dan dev anlaşma! İsim açıklanmadı

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Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketi Aselsan, Orta Doğu ve Afrika'da askeri haberleşme sistemlerinin doğrudan satışına yönelik bir anlaşma imzalandığını duyurdu.

Aselsan, Orta Doğu ve Afrika'da askeri haberleşme sistemlerinin doğrudan satışına yönelik 158,6 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı. Yapılan anlaşmanın kimlerle olduğu ise bildirilmedi.

KAP'A AÇIKLAMA YAPTI

Aselsan, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada bu yeni iş ilişkisini duyurdu. Açıklamada, "ASELSAN, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki bir müşterisi ile askeri haberleşme sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 158,6 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

Aselsan'dan dev anlaşma! İsim açıklanmadı
Haberler.com / Nurullah Alpay - Teknoloji
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

siz tek bir chp linin son dönemde en ileri ülkelerle yarışır hale gelen savunma sanayimizle ilgili sevindiğini, iftihar ettiğini gördünüz mü? göremezsiniz, çünkü yemin ederim sırf erdoğan düşmanlığı ile ülke yıkılsa hoşlarına gider. sonra kuvvacı olurlar bilmem ne olurlar. bunların bu sahte yüzlerini görmeyen var mı acaba

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

her şeyin üzerine yatmayın size kalsa daha önce ülkede buzdolabı ambulans düdüklü tencere yoktu aselsan ecevit zamanında kıbrıs yüzünden bizeambargo uygulayan amerika yüzünden kuruldu

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

sade... aynen dediği gibidir YOKTU. elin adamı savaş uçağı, araba, gemi yaparken tek parti iktidarında bu ülkede ampul bile 1945 te üretildi. ülkenin bugün geldiği askeri savunma sanayindeki gelişme son 20 yılda yakalandı. 2000 den önceki yerlilik oranı yüzde 20 civarındayken, ak parti döneminde savunma ihtiyaçlarımızın yüzde 80 inin yerli ve milli firmalar üretiyor. sen de tek parti döneminde üretilen bir teknoloji lütfen söyle bana. kiremit ve şeker fabrikası deme ama :))

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