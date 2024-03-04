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Apple Türkiye, tüm ürünlerine zam yaptı

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Apple Türkiye, bugün tanıtılan yeni ürünleriyle birlikte tüm cihazlarına zam yaptı. Son zamla birlikte Apple'ın en pahalı telefonu konumunda olan iPhone 15 Pro Max 1 TB'nin fiyatı ise 99 bin 999 TL'den 107 bin 999 TL'ye çıktı. En ucuz güncel modeller arasındaki iPhone 14 128 GB'nin fiyatı ise 47 bin 499 TL'den 51 bin 499 TL'ye yükseldi.

Apple Türkiye, tüm ürünlerine zam yaptı. Zamla birlikte Apple'ın en pahalı telefonu olan iPhone 15 Pro Max 1 TB'nin fiyatı ise 99 bin 999 TL'den 107 bin 999 TL'ye yükseldi.

Apple Türkiye, tüm ürünlerine zam yaptı

APPLE'DAN TÜM ÜRÜNLERE YENİ ZAM

Yeni zamla birlikte iPhone 14 128 GB'nin fiyatı 47 bin 499 TL'den 51 bin 499 TL'ye, iPhone 14 Plus 128 GB'nin fiyatı 53 bin 999 TL'den 58 bin 499 TL'ye çıktı. iPhone 15 128 GB'nin fiyatı 53 bin 999 TL'den 58 bin 499 TL'ye, iPhone 15 Pro 128 GB'nin fiyatı 69 bin 999 TL'den 75 bin 499 TL'ye yükseldi.

Apple Türkiye, tüm ürünlerine zam yaptı

EN PAHALI iPHONE 107 BİN 999 TL'YE YÜKSELDİ

Apple'ın en pahalı telefonu olan iPhone 15 Pro Max 1 TB'nin fiyatı ise 99 bin 999 TL'den 107 bin 999 TL'ye çıktı.

Kaynak: Haberler.com / Teknoloji

Apple Zam Teknoloji Finans Ekonomi Haberler

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Yorumlar (3)

Doğrucu:

Apple bizimkilerden insaflı zam yapıyor, onlar 1 koyuyor bizimkiler üstüne 5 koyuyor neden olsa haram yemez asla bizimkiler :))

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Baba Can:

Amerika da ki fiyatın 3 misli hayırdır ? Bu işte bi yanlışlık var

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esrefpasali:

apple zam yapmiyor, dunyanin heryerinde dolar ile belirlenmis fiatlari var, TL deger kaybettiginden guncelleme yapildi turkiye saticisi ABD Avrupa iPhone 15 Pro Max 256 GB 1.199 dolar 1.449 euro iPhone 15 Pro Max 512 GB 1.399 dolar 1.699 euro iPhone 15 Pro Max 1 TB 1.599 dolar 1.949 euro tl 66.720, vergi=107.999 tl

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