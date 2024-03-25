Apple, iOS 18 için Baidu'nun yapay zeka teknolojilerini değerlendiriyor

Apple, iOS 18'e yapay zeka entegre etmek için Çinli şirket Baidu'nun üretken yapay zeka teknolojilerini kullanmayı düşünüyor. Wall Street Journal'a göre Apple, Çin pazarındaki cihazlar için Baidu'nun üretken yapay zekasını kullanma konusunda ilk görüşmeleri yaptı. İşte detaylar…

Apple, iOS 18 için Baidu'nun yapay zeka modelini değerlendiriyor

Şirketin kendi yapay zeka teknolojileri henüz yeterli düzeyde olmadığı için, dış kaynaklı teknolojilerle iş birliği yapma yoluna gidiyor. Apple yapay zekayı, iPhone'ların dil asistanı, fotoğraf düzenleme ve e-posta oluşturma gibi özelliklerini geliştirmek için kullanmayı hedefliyor.

Ancak Çin'de uygulamaların, düzenleyici onaya tabi olması gerektiği için, yerel yapay zeka modelleri üzerindeki denetimleri bu yöndeki düzenlemeler belirliyor. Baidu'nun Ernie Bot'u da dahil olmak üzere, Çin'de şimdiye kadar 40'tan fazla üretken yapay zeka modeli onaylandı.

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Çin dışındaki pazarlar için Apple, Google ile yapay zeka konusunda anlaşma yapmayı planlıyor. Son gelişmelere göre, Apple, Google'ın Gemini yapay zekasını lisanslayıp iOS 18'e entegre etmek için görüşmeler yapıyor.

Apple'ın kendi Ajax kod adlı geniş kapsamlı dil modeli ve basit bir chatbot olan Apple GPT'yi geliştirdiği bilinmesine rağmen, şirketin ürünlerinin piyasa için henüz hazır olmadığı düşünülüyor. Apple, Çin'de en büyük yabancı pazar olmasına rağmen, yerel rakiplerle artan rekabete karşı mücadele ediyor.

iOS 18'e yapay zeka modeli arayışları devam ederken son raporlara göre, 2023'ün ilk altı haftasında Çin'deki iPhone satışları yüzde 24 düştü. ABD tarafından yaptırımlara maruz kalan Huawei'nin satışları yüzde 64 arttı.

Apple'ın Baidu ile görüşmesi hem Çin pazarında yerel çözümler arayışını hem de küresel pazarda güçlü yapay zeka teknolojileri edinme çabasını gösteriyor. Bu hamleler, şirketin rekabetçi teknoloji pazarında nasıl pozisyon almayı planladığının bir göstergesi.

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