Apple'ın Üretim Hataları

Tüm ShiftDelete.Net okurları ve iOS sevenler derneği için Orhan Gencebay'dan "hatasız kul olmaz" şarkısı geliyor haberimize giriş yapmadan önce. Günümüzde bile hala iPhone 6, 6S modelleri ikinci elde alıcı bulurken sizler için almadan önce dikkat etmeniz gereken tüm iPhone üretim hatalarını derledik. Bu haberimizde iPhone 5'ten iPhone 14 serisine kadar olan 4 büyük üretim hatasına yer vereceğiz. İşte detaylar…

Apple'da hata yapar: iPhone'lardaki üretim hataları!

Apple'ın en son iPhone arızası geçen yıl yaşandı çünkü birçok iPhone 14 Pro modeli tuhaf bir kamera titremesi ve tıkırtı sesinden müzdaripti. Pro serisinin kamera sabitlemesinin, üçüncü taraf uygulamaları kullanırken kesinlikle çılgına döndüğü ve tıkırtılı bir sese neden olacak kadar titrediği ortaya çıktı. Neyse ki iOS güncellemesi sorunu çözdüğü için bu bir donanım sorunu değildi. Fakat bu bize Apple'ın test aşamalarında bazı noktaları atladığını gösterdi.

İkinci büyük hatayı ise eski okurlarımız hatırlayacaktır. 2010 yılında tanıtılan iPhone 4 serisinde "anten" hatası bulunmaktaydı. Elinizde bundan 13 yıl öncesinde oldukça şık sayılabilecek bir telefon vardı. Cihazın antenleri kenarlara gizlenmişti ve fark etmeniz mümkün değildi. Ancak burada bir pik nokta daha var. Siz antenleri fark etmeseniz de telefonu elinize aldığınızda antenleri engelliyordunuz. Bu da cihazın "şebeke" gibi konularda yetersizlikler yaşaması anlamına geliyordu.

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Üçüncü büyük hatayı ise Apple 2. kez tekrarlıyor. 2014 yılında tanıtılan iPhone 6 ile birlikte kullanıcılar yepyeni bir Plus modeli ile karşılaştı. Ancak bu telefonun ciddi bir sorunu vardı. Bükülmelere karşı oldukça dayanıksızdı. Bugün aynı sorunu iPhone 15 serisinde de görüyoruz. Almamak için geçerli bir sebep olabilir mi orası tartışılır fakat ciddi bir kusur olduğunu belirtmek gerekli.

Dördüncü büyük hata ise aslında üretimden ziyade üretim sonrası ile alakalı. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıllarda "Apple telefonları yavaşlatıyor" gibi iddialar ortaya çıkmıştı. Bu aslında yeni iOS sürümlerinin çıkmasıyla eski sürümlerin özelliklerini yitirmelerin sağlamaya çalışmak gibiydi diyebiliriz. Tam olarak bir üretim sayılmaz ancak işletim sisteminin güncellemesini de bir üretim sayan uzmanlar var.

Peki sizce Apple'ın en büyük üretim hatası neydi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…