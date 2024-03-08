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Apple'ın sinema filmleri gişede beklenenin altında kaldı

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Apple, sinema dünyasına yaptığı yatırımların gişe hasılatının beklentilerin altında kaldığını açıkladı. Şirket, filmleri kiralama ve satın alma yoluyla daha fazla kişiye ulaştırmayı hedefliyor.

Apple bir süre önce sinema dünyasına 1 milyar dolarlık bir bütçe ayırarak üst düzey işler yapmaya başladı. Apple TV+'ın ötesinde yayınlanan bu filmlerden bazıları sinemalarda da gösterime girdi. Peki bu filmler Apple'ın beklentisini karşıladı mı?

Apple filmleri gişede çakıldı

Apple'ın yakın zamanda gösterime giren filmleri, beklenenin altında gişe hasılatına ulaştı. Yeni raporlar ise şirketin bu yapımları kiralama ve satın alma yoluyla daha fazla kişiye ulaştırmak istediğini gösteriyor.

Apple, Killers of the Flower Moon, Napoleon ve Argylle: Gizli Casus adlı üç filme toplamda 700 milyon doların üzerinde yatırım yaptı. Ancak bu filmlerin toplam gişe hasılatı sadece 466 milyon dolara ulaştı. Bu da Apple'ın 250 milyon dolarlık bir kayba uğradığını gösteriyor.

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Ancak yeni raporlara göre Apple; Apple TV+ platformundan önce iTunes ve Amazon Prime gibi hizmetler aracılığıyla filmlerin satışına başladı. Şirket, kiralama veya satın alma yoluyla maliyetleri geri kazanmayı ve kar elde etmeyi hedefliyor. Filmlerin yerel fiyatlandırmayla sunulduğunu da belirtelim.

Hem "Killers of the Flower Moon" hem de "Napoleon" geçen yıl App Store film kiralama ve satın alma listelerinde üst sıralarda yer aldı. Bir stüdyo kaynağı, yan kazançlar sayesinde iki filmin de düşük gişe hasılatına rağmen karlı olduğunu dile getirdi.

Gişe beklentilerin altında kalmış olsa da, Apple'ın sinema endüstrisinden çekilme gibi bir hedefi bulunmuyor. Başta Apple TV+ olmak üzere sinema dünyasına önemli yatırımlar yapmak istiyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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