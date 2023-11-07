Apple'ın orta sınıfa hitap eden iPhone SE 4, 48 Megapiksel kamerayla gelebilir

Apple'ın orta sınıfa hitap eden iPhone SE ailesi için çalışmalarını hızlandırdığı ve yeni modelin 48 Megapiksel kamerayla gelebileceği bildirildi.

Apple'ın orta sınıfa hitap eden iPhone SE ailesi için çalışmalarını hızlandırdığı bildirildi. Buna göre orta sınıf akıllı telefon fotoğrafçılığını yeniden şekillendirebilecek bazı hamleler attığı söyleniyor. Yeni iddialar iPhone SE 4'ün, iPhone 15 serisiyle aynı 48 Megapiksel kamerayı kullanacağını ortaya koydu.

iPhone SE 4, 48 Megapiksel kamerayla gelebilir

Önümüzdeki yıl duyurulması beklenen iPhone SE 4'ün 12 Megapiksel çözünürlüğünde kamerayı terk edeceği söyleniyor. Buna göre Apple, çift kamera kurulumu yerine yüksek çözünürlüklü tek bir kamera kullanmak istiyor. Hatta iPhone 15'te de görülen 48 Megapiksel kameranın olacağı bildirildi.

Apple, orta sınıfa hitap eden cihazını tek bir kamera üzerinden geliştirmek istiyor. Tek bir 48 Megapiksel kamera; hem sensör hem de diyafram açıklığı konusunda bazı avantajlar sağlayabilir. Apple'ın algoritma geliştirme, hassas ayarlama ve görüntü işleme konusunda daha iyi ayarlamalar yapmasına kapı aralayabilir.

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Apple'ın ayrıca düşük ışık kalitesinden ödün vermeden 2x optik yakınlaştırma için sensörü de güçlendireceği bildirildi. Bu, iPhone SE 4'e orta seviye telefonlarda görülmeyen yakınlaştırma yetenekleri sağlayabilir.

Teknoloji devinin aslında Google Pixel 7a / 8a modelleriyle yarışmak istediği düşünülüyor. Arka tarafında 64 Megapiksel f/1.89 diyafram açıklığına sahip bir kameraya sahip olan Pixel 7a, 500 dolarlık fiyatıyla bu pazarda oldukça önemli bir model.

Tüm bunların yanında bazı kaynaklarda yeni SE modelinin Dinamik Ada özelliğine de sahip olacağı hakkında sızıntılar mevcut. 5.4 inç FHD+ OLED ekranla geleceğini de unutmamak lazım.