Apple Formula 1 Yayın Haklarını Almak İstiyor

Apple, Formula 1 yarışlarının ve içeriklerinin küresel yayın haklarını almak için yılda 2 milyar dolar ödemek istiyor. Bu anlaşma, Formula 1'i spor yayıncılığında en pahalı kategorilerden biri haline getirecek.

Apple son yıllarda dijital yayın hizmeti Apple TV+'a oldukça büyük yatırımlar yaptı. Özel içeriklerin yanı sıra ABD'de MLS ve MLB liglerinin yayın haklarını satın aldı. Ancak şirketin spor dünyasıyle daha fazla ilgilendiği iddia ediliyor. Buna göre Apple, Formula 1 yarışlarının tek yayıncısı olmak için büyük bir teklif yapmaya hazır.

Formula 1 yarışları sadece Apple TV+'ta mı olacak?

Apple'ın Formula 1 yarışları için gaza bastığı bildirildi. Görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre şirket, Formula 1 yarışlarının ve içeriklerinin küresel yayın haklarını almak için yılda 2 milyar dolar ödemek istiyor.

Bu anlaşmanın başarılı olmasıyla birlikte Formula 1, spor yayıncılığında en pahalı kategorilerden biri haline getirecek. Turnuva, şu anda dünya çapındaki mevcut yayın anlaşmalarından yaklaşık 1 milyar dolar kazanıyor. Ancak Apple, 2 milyar dolara tüm hakları almaya hazır olabilir.

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Apple'ın anlaşma yapısı için yenilikçi bir yaklaşım önerdiği bildirildi. Buna göre şirket, ilk aşamada yayın haklarının yaklaşık yüzde 25'i ile başlayacak. Bu oran, diğer medya kuruluşlarıyla sözleşmeler sona erdikçe artacak. 5 yıl içinde Apple, Formula 1 dijital dağıtımının tamamını kontrol edecek.

Teklifin en şaşırtıcı olan tarafı ise Apple'ın sabit bir teklifte bulunuyor olması. Anlaşmanın 7 yıl boyunca yılda 2 milyar dolara sabitleneceği iddia edildi. Bu da Formula 1'in yıllık gelirinde önemli bir istikrar sağlayacak.

Devasa teklif doğruysa, Apple'ın Apple TV+ için spor yayınlarına giderek daha fazla odaklandığını gösteriyor. Halihazırda MLB, MLS yayın haklarına sahip olan şirket, F1 belgeselleri de hazırlıyor.

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