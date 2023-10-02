Apple, Formula 1 Yarışlarının Yayın Haklarını Satın Alacak

Apple, Formula 1 yarışlarının yayın haklarını satın almak için 2 milyar dolarlık bir teklif yapmıştır. Bu anlaşma sonucunda Apple, Formula 1'in herhangi bir televizyon kanalıyla yapacağı anlaşmanın iki katı kadar ücret kazanmış olacaktır. Apple Tv'de yer alacak bağımsız bir abonelik sistemiyle Formula 1 izlemeyi sevenler için yeni bir seçenek sunulacak.

Formula 1 yarışlarını bilmeyen okuyucumuz yoktur. Hızla giden otomobiller, jetleri andıran motor sesleri ve sürekli heyecanla ayağa kalkan seyirciler… Kısacası bir otomobil yarışından almanız gereken maksimum heyecanı size sunuyor. Ancak bu yarışları izleyebilmenin bir bedeli var. ve belki de Apple bu bedeli biraz daha arttıracak. İşte Apple ve Formula 1 yarışları hakkındaki iddiaların detayları…

Apple, Formula 1 yarışlarının özel yayın haklarını satın alacak!

Konuyla ilgili kesin bir şeyler olmasa da birçok farklı yayın kuruluşu aynı iddiaları ortaya attı. Business F1 dergisinin son haberine göre, Apple bir sonraki büyük spor yatırımı olarak gözüne Formula 1'i kestirmiş durumda. Apple'ın kendi içerisinde yaptığı çalışmalara göre şirket yayın haklarını 2 milyar dolar gibi bir ücret karşılığında satın almak istiyor.

Ortada kesin bir şey olmasa da birçok kişi "kesin" olarak nitelendiriyor. Zira Apple, 2 milyar dolarlık teklifin ardından Formula 1'in herhangi bir televizyon kanalıyla yapacağı anlaşmanın "2 katı" kadar ücret kazanmış olacak. Bu da rekabeti arttıran bir Apple ve belki de onunla yarışamayacak bir kaç televizyon kanalı arasındaki "ufak" rekabet olarak değerlendirilecek.

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Söz konusu anlaşmayı Apple'ın kazanması doğrultusunda muhtemelen Apple Tv'de yer alacak bağımsız bir abonelik sistemini göreceğiz. Formula 1 izlemeyi sevenler için açılacak olan bu üyelik sistemiyle Apple bir ek gelirde elde etmiş olacak. Ancak buradaki diğer husus Apple Tv "ürünü" satın alınmadan izlenemeyecek olması Formula 1'in küresel haklarının bir süre daha Apple'ın eline geçemeyecek olması.

Çıkan bir diğer sızıntıysa bu sorunları ortadan kaldırmak için Apple'ın bölge bölge anlaşmalar yaparak sınırları genişletmek istemesi. Şimdilik kesin ayrıntıları elimizde yok ancak ilerleyen günlerde Apple ve Formula 1 arasındaki durum netlik kazanacaktır.