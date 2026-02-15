Haberler

Apple çok sevilen 4 ürününün fişini çekiyor

Apple çok sevilen 4 ürününün fişini çekiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Apple, ürün portföyünü yenileme hazırlığı kapsamında iPhone 16e, M3 işlemcili iPad Air, M4 Pro/M4 Max yongalı MacBook Pro modelleri ve Apple Studio Display gibi 4 popüler cihazı satıştan ve üretimden kaldırmaya hazırlanıyor. Bu hamle, yeni nesil modellerin yakında tanıtılacağı beklentisiyle stokların tükenmesi ve mevcut ürünlerin raflardan çekilmesiyle paralel ilerliyor.

Apple, yeni nesil cihazlarını tanıtmaya hazırlanırken mevcut ürün portföyünde yer alan dört model için satış ve üretimi sonlandırma kararı aldı. Şirketin bu hamlesi, yaklaşan yeni ürün lansmanlarının hazırlığı olarak yorumlanıyor.

Teknoloji dünyası kaynaklarına göre Apple, şubat ve mart aylarında tanıtılması beklenen yeni ürünlerin duyurusundan önce bazı eski cihazları satıştan kaldıracak.

4 ÜRÜNÜN FİŞİNİ ÇEKİYOR

Bu kapsamda üretimi ve resmi satışları durdurulacağı belirtilen modeller şöyle sıralanıyor:

iPhone 16e

Apple'ın uygun fiyatlı iPhone serisindeki mevcut modeli iPhone 16e, yerini iPhone 17e'ye bırakacak. Yeni modelin daha güçlü donanım ve geliştirilmiş özelliklerle piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Apple çok sevilen 4 ürününün fişini çekiyor

M3 iPad Air

M3 yonga setine sahip iPad Air'in de satıştan çekilerek yerini muhtemelen yeni nesil modele bırakacağı öne sürülüyor.

Apple çok sevilen 4 ürününün fişini çekiyor

M4 Pro ve M4 Max'li MacBook Pro

MacBook Pro ailesinde M4 Pro ve M4 Max yonga setli modellerin, M5 tabanlı yeni sürümlerle güncelleneceği ve mevcut modellerin raflardan indirileceği tahmin ediliyor.

Apple çok sevilen 4 ürününün fişini çekiyor

Apple Studio Display

Yaklaşık dört yıldır piyasada olan Apple Studio Display'in bu yıl yenilenmesi bekleniyor; mevcut model ise satıştan kalkabilir.

Apple çok sevilen 4 ürününün fişini çekiyor

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Apple'ın stratejisi, yeni modellerin tanıtılmasıyla birlikte eski nesil ürünlerin portföyden hızlı şekilde çıkarılması yönünde ilerliyor. Bu adım hem ürün gamını sadeleştiriyor hem de kullanıcıları güncel teknolojiye yönlendirmeyi amaçlıyor. Resmî açıklamalar geldikten sonra kararların netleşmesi bekleniyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Teknoloji
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Trabzonspor'a tavla ve kavuklu gönderme

Tavla ve kavuklu gönderme! Videoyu izlemeniz lazım
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: O uygulama zorunlu olsun

Bu görüntüler tarih olabilir! MHP'den bakanlığa sürpriz çağrı
Defne Samyeli'nin kızından çok konuşulacak itiraf: Sevgililik benim için...

Defne Samyeli'nin kızından şaşırtan itiraf
Tedesco'dan beklenmedik isim: Maçın yıldızı kesinlikle o

Tedesco'dan beklenmedik isim: Maçın yıldızı kesinlikle o
Fenerbahçe'den Trabzonspor'a tavla ve kavuklu gönderme

Tavla ve kavuklu gönderme! Videoyu izlemeniz lazım
İnci Taneleri'nin hayranlarını yıkacak haber

Fenomen dizinin hayranlarını yıkacak haber
Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım

"Onlar Türkiye'nin hasımları, dikkatli olalım"