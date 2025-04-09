Apple, gümrük vergilerinden kaçınmak için 5 uçak dolusu iPhone'u ABD'ye transfer etti

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta yeni gümrük tarifelerini tüm dünyaya duyurdu. Ağır gümrük vergileri tepki çekerken, küresel ticareti büyük ölçüde sekteye uğratacağı yönünde endişeler arttı.

APPLE'DAN GÜMRÜK VERGİLERİNE KARŞI İLGİNÇ ÇÖZÜM

Gümrük vergilerine karşı global şirketler yeni yollar aramaya başladı. Bunlardan birisi de ABD merkezli dünyanın en büyük teknoloji firmalarından Apple oldu. Apple, gümrük vergilerinden kaçınmak için ilginç bir yola başvurdu.

HİNDİSTAN VE ÇİN'DEN UÇAKLARLA IPHONE GETİRDİLER

Apple'ın Hindistan ve Çin'den 5 uçak dolusu iPhone getirdiği iddia edildi. ABD vatandaşları da zam gelmeden önce teknoloji mağazalarına akın ederek iPhone aldığı öğrenildi.

ABD'NİN UYGULADIĞI KARŞILIKLI TARİFELER

Trump, 2 Nisan'da ABD'ye ithal edilen tüm ürünlere ek gümrük vergileri getiren kararnameyi imzalamıştı. Beyaz Saray, söz konusu tarifelerin 9 Nisan'da uygulamaya geçeceğini açıklamıştı. Kararname kapsamında ABD'nin birçok ticaret partnerine uyguladığı tarife oranları, yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişiyor. Pek çok ülke ve AB, Trump'ın tarifelerine tepki göstermiş, bu oranların ABD ile müzakere edileceğini bildirmişti. Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, 50'yi aşkın ülkenin Trump'ın uygulayacağı tarifeleri müzakere etmek üzere Beyaz Saray ile temasa geçtiğini belirtmişti.