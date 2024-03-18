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Apple, ABD Adalet Bakanlığı tarafından antitröst davasıyla karşı karşıya

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Apple, Avrupa Birliği'nde yaşadığı sorunların ardından şimdi de ABD Adalet Bakanlığı'nın radarına takıldı. Şirket, rekabeti kısıtlamakla suçlanıyor.

Teknoloji dünyasının önde gelen firmalarından Apple, son dönemlerde bazı ülkeler ile sorun yaşıyor. Şirket, Avrupa Birliği'nde karşılaştığı bir dizi antitröst ve gizlilik ihlali soruşturmasının ardından şimdi de Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'nın radarına takıldı. Aktarılan bilgilere göre Apple, zorlu bir dava ile karşı karşıya. İşte ayrıntılar…

Apple, zorlu bir dava ile karşı karşıya

Avrupa Birliği'nin rekabet yasalarına uyum sağlamaya çalışan Apple, Lightning konektörüne veda edip USB-C defterini açmak ve kullanıcılarına üçünü taraf uygulama mağazalarından uygulama indirebilme olanağı tanımak zorunda kaldı. Son gelişmelere göre şirket, ana vatanı ABD ile de karşı karşıya gelecek.

Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden Mark Gurman'ın güvenilir kaynaklardan aldığı bilgilere göre Avrupa Birliği'nin ardından ABD Adalet Bakanlığı da Apple'a yönelik bir antitröst davası açmaya hazırlanıyor. İddialara göre Bakanlık, Apple'ın rekabeti kısıtlayarak diğer küçük firmaların önünü kestiğini öne sürüyor.

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Aktarılan bilgilere göre Apple, bu antitröst davasının temelsiz olduğunu düşünüyor ve mahkemeden galip çıkacağına inanıyor. Öte yandan çeşitli kaynaklar davanın firmanın satışlarını etkilemeyeceğini düşünüyor. Bu bağlamda markanın şirket imajını koruması büyük önem taşıyor.

Apple, uzun sürecek bir dava sürecine hazırlanıyor gibi görünüyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Apple, açılacağı iddia edilen bu davadan galip çıkabilecek mi? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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