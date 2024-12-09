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ABD'nin ve dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birine çocuk istismarı içeriği davası açıldı

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Apple, iCloud'da çocuk istismarı içeriğini tespit etme sistemini uygulamaması nedeniyle dava ediliyor. Davada içeriklerin taranıp kaldırılmaması sebebiyle mağdurların travmalarını yeniden yaşadığı yönünde iddialar yer alıyor.

Apple, iCloud fotoğraflarını çocuk istismarı içeriği (CSAM) için tarayacak bir sistemi uygulamama kararı nedeniyle dava ediliyor. Dava, Apple'ın bu materyalin yayılmasını önlemek için daha fazla çaba göstermemesi nedeniyle mağdurların travmalarını yeniden yaşamaya zorlandığını iddia ediyor. Apple, 2021 yılında bu sistemi duyurmuş, ancak güvenlik ve gizlilik savunucularının hükümet gözetimi için bir arka kapı oluşturabileceği endişeleri nedeniyle bu planları uygulamayı bırakmıştı.

HÜKÜMET GÖZETİMİ ELEŞTİRİSİ

Apple, 2021 yılında Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi (NCMEC) ve diğer gruplardan toplanan dijital imzalar sonrasında kullanıcıların iCloud kütüphanelerindeki bilinen CSAM içeriğini tespit edecek bir sistem duyurmuştu. Ancak, güvenlik ve gizlilik savunucularının bu teknolojinin hükümet gözetimi için bir arka kapı oluşturabileceği endişeleri nedeniyle bu planları rafa kaldırdı.

BİNLERCE MAĞDUR VAR

Dava, bir akrabası tarafından bebekken istismara uğrayan ve görüntüleri çevrimiçi olarak paylaşılan 27 yaşındaki bir kadın tarafından açıldı. Kadın, hala neredeyse her gün bu görüntülere sahip olan birinin suçlandığına dair kolluk kuvvetlerinden bildirimler aldığını belirtti. Avukat James Marsh, bu davada tazminat almaya hak kazanabilecek potansiyel 2.680 mağdur olduğunu söyledi.

Apple, TechCrunch'a yaptığı açıklamada, bu suçlarla mücadele etmek için güvenlik ve gizlilikten ödün vermeden yenilikler yapmaya devam ettiklerini belirtti. Ağustos ayında, 9 yaşındaki bir kız çocuğu ve vasisi, Apple'ı iCloud'da CSAM'ı ele almamakla suçlayarak dava açmıştı.

ABD'nin ve dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birine çocuk istismarı içeriği davası açıldı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Teknoloji
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