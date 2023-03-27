Android için en popüler 6 custom ROM!

Android custom ROM'lar, birçok kullanıcı tarafından akıllı telefonlarında orijinal arayüzler yerine tercih ediliyor.

Özel ROM'lar Android telefonlarda stok ROM'un yerini alan üçüncü taraf bir işletim sistemi olarak nitelendirilebilir. İşletim sistemi arayüzünü değiştiren, çeşitli programları ortadan kaldırarak performans artışı sağlayabilen ve cihaz üzerinde çeşitli optimizasyonlar yapabilen Custom ROM'lar bu yüzden Android dünyasında oldukça popüler.

Android dünyasında en çok kullanılan Custom ROM'lar

Akıllı telefon dünyasının vazgeçilmezlerinden olan Android ROM'lar, birçok kullanıcı tarafından telefonlarında orijinal arayüzler yerine tercih ediliyor. Telefonlarda birçok farklı değişiklik sağlayabilen bu sistemler için ise oldukça fazla seçenek mevcut. Biz ise en popüler 6 özel ROM'u bir araya getirdik.

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LineageOS

LineageOS, minimum ek özelliklere sahip oldukça verimli bir ROM olarak karşımıza çıkıyor. Yüksek performanslı ve çok yönlü bir işletim sistemi olan LineageOS'in custom ROM'lar arasında başı çektiğini söylesek yanlış olmaz.

Pixel Experience

Tıpkı Google'ın kendi Pixel cihazlarında olduğu gibi saf Android'i deneyimlemek istiyorsanız, Pixel Experience projesi tam da size göre. Özel ROM, duvar kağıtları, simgeler, yazı tipi ve önyükleme animasyonu gibi tüm Google uygulamaları ve Pixel özelliklerini içerisinde barındırıyor. Pixel Experience'ın ekstra özelliker sunan bir de 'Plus' versiyonu mevcut.

Paranoid Android

Yenilikçi özellikler, şık bir kullanıcı arayüzü, devrim niteliğinde bir kamera uygulaması ile Paranoid Android en önde gelen özel ROM seçenekleri arasında yer alıyor. Saf Android kullanmak istiyor ancak estetik bir görünüm tercih ediyorsanız bu ROM tam size göre olabilir.

Evolution X

Saf Android'in yanı sıra birkaç farklı özelleştirme isteyenler için bir diğer seçenek ise Evolution X. Google uygulamaları ve Pixel öğeleriyle birlikte gelen özel ROM, durum çubuğu ve oyun modu gibi gibi çeşitli özelleştirmeler sunuyor.

ArrowOS

ArrowOS; her şeyi basit, temiz ve derli toplu tutmak amacıyla yola çıktı. Geliştiriciler, daha iyi pil ömrüyle sorunsuz performans sunmayı amaçlayarak AOSP'nin üzerine yalnızca birkaç ince ayar eklediler. Sonuç ise saf Android'e kıyasla daha iyi performans ve güvenilirlik sunan hafif bir ROM oldu.

OmniROM

OmniROM'un çok büyük bir cihaz listesi olmasa da, proje kararlılığı ve bazı yenilikçi özellikleri ile öne çıkıyor. Özel ROM, telefonların yanı sıra Raspberry Pi 4 ve Khadas VIM3 gibi bilgisayarlarda da kullanılabiliyor.

Bunların yanı sıra Android cihazlar için daha birçok özel ROM bulunuyor. Biz ise piyasada popüler olan bazı ROM'ları bir araya getirmeye çalıştık. Peki siz Custom ROM'lar hakında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.