Android 13 hızla yayılıyor: MIUI 14 bir Xiaomi modeline daha geldi!

Xiaomi, geçtiğimiz yıl tanıttığı MIUI 14 arayüzünün dağıtımını hız kesmeden sürdürüyor. Yeni arayüz, kısa bir süre önce global sürümüyle birlikte ilk etapta amiral gemisi ve orta-üst segment kullanıcıları için yayınlanmaya başladı. Güncellemeyi alan son model ise Xiaomi Pad 5 Pro oldu.

Xiaomi Pad 5 Pro MIUI 14 güncellemesi aldı

Xiaomi Pad 5 Pro, 2021 yılında tanıtıldı ve kutudan Android 11 tabanlı MIUI 12.5 arayüzüyle çıktı. Şu anda Android 12 tabanlı MIUI 13 ile kullanıcıların karşısına çıkan tablet son olarak MIUI 14 sürümünü almaya başladı.

Pad 5 Pro için MIUI 14 güncellemesinin ilk etapta Çin'deki modeller için geldiğini ve ilerleyen dönemlerde globalde de çıkış yapacağını belirtelim. Öte yandan ilk etapta mi Pilot'lar için yayınlanacak ve herhangi bir sorun çıkmaması halinde genel kullanıma açılacak.

MIUI 14 güncellemesi bir Xiaomi modeli için daha yayında!

MIUI 14 bizlere neler sunuyor?

Xiaomi'nin yaptığı etkinlik ile birlikte yeni arayüzün önemli detaylarına artık hakimiz. Öncelikle artık kullanmadığınız ama yine de sistem izin vermediği için kaldırılamayan temel uygulamaların bir çoğunu silebileceksiniz. Ayrıca Xiaomi, çok oyunculu oyunlar başta olmak üzere uygulamaların çalışmasını hafifleten foton motoru (foton engine) teknolojisi sayesinde, üçüncü parti uygulamaların güç tüketimlerinin yüzde 22 oranında azaltılacağına dikkat çekiyor.

Şirketin bir diğer iddiası ise sistem performansının ciddi oranda geliştiği yönünde. Öyle ki Android 13 ve MIUI 14 ikilisiyle birlikte sistem akıcılığı yüzde 88 oranında arttırıldı. Buna rağmen güç tüketiminde ise yüzde 16'lık bir iyileştirme mevcut. Her ne kadar sistem performansı yükseltilmiş olsa da Xiaomi'nin verileri MIUI 14'ün bir önceki sürümden yüzde 23 oranla daha az alan kapladığını gösteriyor.

Bu sonuç MIUI arayüzünün yeniden ele alınması ve baştan geliştirilmesi ile oluyor. Yeni MIUI 14 artık eski sürümlere göre daha hızlı olmasının yanında daha kararlı ve daha az alan kaplıyor. Yalnız Snapdragon 8 Gen 1, 8 Gen 1+ ve yeni Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili modellerin bu yeniliklere odaklı optumize edildiğini hatırlatmakta fayda var.

MIUI 14 ile birlikte yeni "süper simgeler" adı verilen bir özellik daha sunuluyor. Ana ekrana farklı semboller ekleyebilmenize olana sağlayan bu özellik ile birlikte, daha canlı bir tema oluşturmak mümküne hale geliyor.

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