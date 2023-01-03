AMD Radeon RX 7900 XTX  kartlarında ısınma sorunu! Soğutucu hatalı mı?

Söz konusu grafik kartı olduğunda Nvidia'nın en büyük rakibi konumunda AMD yer alıyor. AMD'nin yakın zamanda RTX serisine rakip olarak piyasaya sürdüğü Radeon RX 7900 XTX'te ise önemli sorunlar ortaya çıktı. Yüksek performans ve uygun fiyatıyla dikkatleri çeken Radeon RX 7900 XTX, büyük bir ısınma sorunuyla karşı karşıya.

AMD, yaşanan sorunla ilgili açıklama yaptı

Alanının önemli isimlerinden olan AMD, yakın zamanda Radeon RX 7900 XTX grafik kartını piyasaya sürdü. Uygun fiyatı ve yüksek performansıyla dikkat çeken RX 7900 XTX, şimdi ısınma sorunuyla karşımızda. Bu, AMD'nin ısınma sorunuyla karşımıza çıkan ilk sorunu değil.

Başta birkaç kullanıcının yaşadığı sorun sonrasında artış göstermeye başladı. Kullanıcılar, GPU'larının aşırı ısınma sorunu yaşadığını ifade etti. Hız aşırtma konusunda ünlü olan Roman Hartung'un "Der8auer" adlı YouTube kanalında paylaştığı video gündem oldu.

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Hartung, videoda RX 7900 XTX'in yatay pozisyonda kurulması durumunda 10 ile 15 derece daha fazla ısındığını keşfetti. Ayrıca geçtiğimiz haftalarda da konuyla ilgili bazı testler yapıldı. Bu testlerde ise RX 7900 XTX'in ekstrem koşullar altında 110 dereceye kadar ısınabildiği ortaya çıktı.

İddialara göre bu sorun, elektronik bir arızadan daha çok soğutma sistemindeki tasarım hatasından kaynaklanıyor. Çünkü Roman Hartung, kullanıcı hatalarını ortadan kaldırmak için yaptığı testlerde de aynı sonuçları aldı. Şikayetlerin artış göstermesiyle birlikte AMD tarafından da açıklama geldi.

"Sınırlı sayıda kullanıcının AMD Radeon RX 7900 XTX grafik kartlarında beklenmedik termal kısıtlama yaşadığının farkındayız. AMD Radeon RX 7900 XTX'te beklenmedik termal kısıtlama yaşayan kullanıcılar, AMD Destek ekibi ile iletişime geçmeli."

Peki, siz AMD Radeon RX 7900 XTX ısınma sorunuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!