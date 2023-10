Amazon Prime Gaming Kasım Ayı Programı

Amazon Prime Gaming'in Kasım ayı programı, abonelerin talep edebileceği heyecan verici oyunlarla dolu. Kıyamet sonrası aksiyondan arcade klasiklerine kadar çok çeşitli oyun deneyimleri sunan oyunlara gelin beraber göz atalım!

Amazon Prime Gaming'den Star Wars: Knights of the Old Republic sürprizi!

Aboneler 2 Kasım'da başlayacak olan Rage 2'nin Deluxe Edition'ına sahip olabilirler. Avalanche Studios ve Id Software tarafından geliştirilen bu birinci şahıs nişancı oyunu, canlı bir çorak arazide benzersiz yeteneklerle yoğun bir mücadele sunuyor. Deluxe sürümde Rise of the Ghosts genişleme paketi, Doom'un müthiş BFG silahı, hile kodları, ilerleme hızlandırıcı ve yeni bir savaş standardı yer alıyor.

9 Kasım'da Centipede: Recharged klasik böcek patlatmalı arcade oyununu modern görseller ve besteci Megan McDuffee'nin ilgi çekici müzikleriyle yeniden canlandırıyor. Hemen ardından 10 Kasım'da oyuncuları mantık temelli bulmacalarla zorlayan bir bulmaca platform oyunu olan Evan's Remains geliyor.

Amazon Prime Gaming üyeleri, 16 Kasım'da sevilen bilimkurgu evreninde geçen ve serinin en iyi oyunlarından biri olarak gösterilen efsanevi bir RPG oyunu olan Star Wars: Knights of the Old Republic'e kavuşacaklar.

Bu arada, "Behind the Frame: The Finest Scenery" Studio Ghibli'nin animasyon filmlerinden esinlenen, oyuncuların bulmacaları çözmek ve hevesli bir sanatçıya yardımcı olmak için fırça darbelerini kullandığı sakin bir deneyim sunuyor.

Türkiye'de kapış kapış gider: Amazon, 420 bin TL'ye hazır ev satıyor!

22 Kasım'da The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos, rol yapma oyunlarına hicivli yaklaşımıyla bilinen popüler Naheulbeuk evrenine dayanan taktiksel RPG oyununu ilginç bir mizah anlayışıyla bir araya getiriyor. Ardından 23 Kasım'da kült klasik çift çubuklu nişancı oyunu Black Widow: Recharged gelecek.

Ayın kapanışında Amazon Prime Gaming aboneleri, zaman döngülü bir macera-bulmaca oyunu olan Orten was the Case ve 1981 yapımı klasik oyunun yeniden uyarlaması Caverns of Mars: Recharged'a sahip olacaklar.