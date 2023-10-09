Amazon, Musk'ın Starlink uydularına rakip olacak

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte hayatımız, kolaylaşıyor. Bunun yanı sıra da bazı olumsuzlukları da beraberinde getiriyor. Hava kirliği, çevre kirliliği derken yepyeni kavram hayatımıza girdi: Uzay kirliliği. İnsanlık, artık Dünya'yı kirletmenin bir başka boyutuna geçti. Mavi gezegenin çevresinde sayısız uydu dolaşıyor. Buna yenileri de dahil olacak. Amazon, Musk'ın Starlink uydularına rakip olacağını duyurdu. Project Kuiper ile Amazon'un 3200 uydusu Dünya'nın yörüngesinde dolaşacak.

Uluslararası Astronomi Birliği, uzay kirliliğinin olumsuz sonuçlarına karşı önlem almak için bir toplantı düzenledi!

Amazon, sonunda 3.200'den fazla yörünge aracına sahip olacak olan Project Kuiper ağı için iki uydu prototipi fırlattı. Şirket, Kuiper Projesi ile şu anda yaklaşık 4.800 uydusuyla bu sektörde liderliğini koruyan SpaceX'e rakip olmaya hazırlanıyor. Bunun için uzaya ilk adımını attı. Bu gelişme uzay haftasında gerçekleşen uluslararası bir astronomi konferansındaki iki yeni çalışma ve panelde ele alındı. Uydu endüstrisindeki bu hızlı büyümenin bedelini gökbilimciler ve gece gökyüzünü sevenler ödeyecek.

Gözlemciler, Amazon'un da Starlink'e rakip olmasından endişe duydular. Uyduların yörüngede oluşturabileceği uzay kirliliğini değerlendirmek için Uluslararası Astronomi Birliği bir toplantı düzenledi. Bu toplantıda çok sayıda gökbilimcinin yanı sıra uydu endüstrisi temsilcilerinin yanı sıra yerli halk çevre savunucuları ve politika uzmanı bir araya geldi.

SpaceX'in tahtı sallanıyor: Amazon, Starlink'e rakip olacak!

Alçak Dünya yörüngesindeki tüm uzay araçları güneş ışığını yansıtıyor. Ayrıca bazıları çıplak gözle görülebilecek kadar parlıyor. Adeta bu uydular parlaklıkla yıldızlarla rekabet ediyor. Ancak bu durum bazı problemlere yol açabilir. Uydular, görüntülerin üzerinde çizgiler çizerek, radyo gözlemlerine müdahale edebilir. Böylece zorlukla elde edilen verilerin güvenirliğini kötü etkileyebilir.

Araştırmacılar 2030'larda gezegenimiz etrafında yaklaşık 100 bin uydunun dolaşacağını tahmin ediyor. Bilim adamları, uydu sistemlerini gelecekte potansiyel bir tehlike olarak görüyor. Ancak yörüngede tek dolaşan uydular da pek masum değil. Bazı bireysel uydular gerçekten çok parlaktır. Yapılan bir çalışmaya göre AST SpaceMobile'ın BlueBird sürüsünün bir prototipi, göklerdeki en parlak nesnelerden biri haline geldi.

Toplantıda birçok parlak uydunun yörüngede olmasının astronomi çalışmalarını kötü etkileyeceğini tartıştılar. Ayrıca bu kadar çok uydunun yörüngede olması, çarpışma riskini arttırıyor. Ne yazık ki bu durum başta Hubble Uzay Teleskobu olmak üzere birçok teleskobu olumsuz etkileyecek. Uzmanlar giderek artan uydu sayısının uzay kirliliğine dönüşmemesi için önlemler alacak. Ayrıca teknoloji ve geliştirilen yazılımlarla birlikte bu durumun astronomik çalışmalara zarar vermesinin önüne geçecekler.