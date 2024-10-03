Üye Girişi
Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri: 'Siber vatanı tüm unsurlarıyla ayağa kaldırmak istiyoruz'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri: 'Siber vatanı tüm unsurlarıyla ayağa kaldırmak istiyoruz'
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, TBMM'de yapay zeka teknolojileri ile ilgili araştırma komisyonu kurulmasıyla ilgili, "Bizim amacımız sadece yerliliği sağlamak değil.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, TBMM'de yapay zeka teknolojileri ile ilgili araştırma komisyonu kurulmasıyla ilgili, "Bizim amacımız sadece yerliliği sağlamak değil. Aynı zamanda ürün bağımsızlığını, rekabetçi ortamı tesis etmek ve son derece verimli ve üretken bir ekosistemi hayata geçirmek. Bu anlamda biz siber vatanı tüm unsurlarıyla ayağa kaldırmak istiyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. İleri, Meclis bünyesinde yapay zeka teknolojileri, bu teknolojilerin kazanımlarına yönelik atılacak adımları, ortaya konması gereken hukuki altyapının belirlenmesi ve bu teknolojinin barındırdığı risklere karşın alınması gereken önlemler üzerine çalışmak üzere bir araştırma komisyonunun genel kuruldaki oylama sonucu kurulmuş olduğunu söyledi. İleri, "Hayırlara vesile olsun diyorum ve emeği geçen herkesi tebrik etmek istiyorum. Zira gerçekten önemsediğimiz, önem verdiğiniz bir çalışma oluyor" dedi.

İleri, son 23 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milli teknoloji hamlesi kapsamında ama daha geniş kapsamıyla 'siber vatan' temasıyla önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek, şöyle dedi:

"Bu çalışmalar sonucunda da hakikaten önemli sonuçları elde etmeye başladık. Gayrisafi milli hasılamızın Ar-Ge'ye ayırdığımız payı 2023 sonu itibarı ile yüzde 1,32'ye ulaşmış durumda. 2002 yılında binde 5 olan bu oranın geldiği noktayı düşündüğümüzde hakikaten Ar-Ge'ye önemli bir kaynak ayırdığımızı görüyoruz. Ar-Ge istihdamımız arttı. E-devlet sistemimiz oldukça geniş ve yaygın bir kullanım kazandı. Geldiğimiz nokta itibarı ile Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanmış olan 2024 e-Devlet kıyaslama raporuna göre aldığımız puan Türkiye olarak Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde. Almanya, Fransa ve İtalya gibi ülkeleri geride bırakarak 37 ülke arasında 10'uncu sırada yerimizi korumuş vaziyetteyiz. Bunun yanında savunma sanayimizde önemli atılımlar oldu. Yüzde 80 gibi önemli bir yerlilik oranına ulaşmış vaziyetteyiz. Uzaya uydularımızı gönderiyoruz. Bizim amacımız sadece yerliliği sağlamak değil. Aynı zamanda ürün bağımsızlığını, rekabetçi ortamı tesis etmek ve son derece verimli ve üretken bir ekosistemi hayata geçirmek. Bu anlamda şunu söylemekte fayda var; biz siber vatanı tüm unsurlarıyla ayağa kaldırmak istiyoruz. Bu anlamda bu teknik çalışmaların yanında çeşitli kurumları hayata geçiriyoruz, ilgili düzenlemeleri ve mevzuatları da çalışıyoruz. Bütün bunlar gerçekten öncü sayılabilecek çok önemli düzenlemeler ve mevzuatlar."

'2025 YILI İÇİN ÖNEMLİ HEDEFLER KOYMUŞ DURUMDAYIZ'

İleri, yapay zeka teknolojilerinin son dönemde herkesin gündemine yerleşmeye başladığını ifade ederek, "Türkiye'mizde bu alanda milli teknoloji hamlesi vizyonunu ortaya koyan irade, bu noktada zamanlı bir şekilde çok kuvvetli adımlar atmış durumda. 2021 yılında yayınlanan bir ulusal yapay zeka strateji belgemiz var. Bu belge kapsamında 2025 yılı için önemli hedefler koymuş durumdayız. Bu sürecin takibi için de yine Cumhurbaşkanlığı bünyesinde hayata geçen bir ulusal Yapay Zeka Strateji Yönlendirme Kurulu aktif olarak çalışmakta. Geldiğimiz nokta itibarı ile ortaya konan eylem planının yaklaşık yarısı hayata geçirilmiş durumda. Bunun da sonuçlarını almaya, sonuçları görmeye başladık. Ulusal yapay zeka stratejisinin bir parçası olarak 2024-2025 yıllarını kapsayan yeni eylem planı da biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda kamuoyu ile paylaşılmış durumda. Burada Türkçe dil modelini geliştirilmesinden veya bu modeli geliştirecek topluluğun güçlendirilmesinden tutun hukuki değerlendirme alt yapısını oluşturmaya kadar geniş bir yelpazede epeyce önemli eylemler tespit edilmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Kaan ULU- Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji

Yapay Zeka Ömer İleri Teknoloji AK Parti Politika Ekonomi

Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

Türkiye'yi hedef alırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025'in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız

Enflasyon rakamlarını değerlendiren Şimşek sonuçtan çok emin

 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı

Cem Garipoğlu'nun açılan mezarında gündem yaratacak detay
Bahçeli, Erdoğan'ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu

Erdoğan'ı beklerken elinden düşürmedi, ta ki kameraları fark edene kadar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen bulunamadı! Cem Garipoğlu'nun mezarı boş mu? KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN? 2024-25 KYK ek yurt başvuru kayıtları başladı mı, hangi tarihte? KYK kredi/burs ne kadar? THY personel alımı ilanı açtı! THY personel alımı başvuruları ne zaman? THY iş başvurusu nasıl, nereden yapılır? Fenerbahçe'nin maçı neden yok? Süper Lig 8. Hafta Fenerin maçı yok mu? Trendyol Süper Lig 8. Hafta maçları! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maçları ne zaman, hangi gün? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 3 EKİM: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? 3 EKİM İRAN-İSRAİL SAVAŞI SON DURUM! İsrail-iran füze savaşları devam ediyor mu, kaç kişi öldü? Rigas hangi ülkenin takımı? Rigas FS hangi bölgede, nerenin takımı? Tarihte bugün ne oldu? 3 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Bugün hangi önemli olaylar oldu? Riga hangi ülkeye ait, nerede? Riga'nın neyi meşhur? Riga vizesiz mi? Bu akşam hangi maçlar var? 3 Ekim UEFA Avrupa Ligi bugünkü maçlar ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maç saatleri!
title