2023 Asya-Pasifik Robot Yarışması'ndan Çin ve Japonya takımlarının zaferi

Asya-Pasifik Yayın Birliği 2023 Asya-Pasifik Robot Yarışması, Kamboçya'da düzenlendi. Japonya birinci olurken, Çin ikinci ve Vietnam üçüncü oldu. Kamboçya ise 2024 yılında ev sahipliği yapacak olan Vietnam'a bayrağı devretti.

1. 2023 Asya-Pasifik Robot Yarışması'ndan çeşitli görüntüler

2. 2023 Asya-Pasifik Robot Yarışması'ndan Çin robot takımının çeşitli görüntüleri

3. 2023 Asya-Pasifik Robot Yarışması'ndan çeşitli görüntüler

Asya-Pasifik Yayın Birliği 2023 Asya-Pasifik Robot Yarışması (ABU Robocon), 10'dan fazla ülkeden 14 üniversite takımının katılımıyla Pazar günü Kamboçya'da düzenlendi.

Ülkenin başkenti Punom Pen'deki Morodok Techo Ulusal Stadyumu'nda düzenlenen etkinliğe Kamboçya, Çin, Mısır, Hindistan, Endonezya, Japonya, Malezya, Moğolistan, Nepal, Sri Lanka, Tayland ve Vietnam'dan genç üniversite öğrencilerinden oluşan takımlar katıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Kamboçya Enformasyon Bakanı Neth Pheaktra, uluslararası etkinliğin üniversite öğrencilerine teknolojik yeteneklerini sergileme, deneyimlerini paylaşma ve kültürel çeşitliliklerini gösterme fırsatı sunduğunu söyledi.

Bunun Kamboçya'nın ev sahipliği yaptığı bu türden ilk etkinlik olduğuna dikkat çeken Pheaktra, yarışmanın Kamboçya'nın robot teknolojisindeki ilerlemesini dünyaya gösterdiğini söyledi.

Etkinliğe Asya-Pasifik Yayın Birliği ile ortak bir şekilde ev sahipliği yapan devlete ait Kamboçya Ulusal Televizyonu'nun (TVK) Robocon Kamboçya Direktörü Pang Chamnan, yarışmanın bu yılki temalarının "Angkor Wat'a çiçek dökmek" ve "Direklere halka atmak" olduğunu söyledi.

Her yıl düzenlenen yarışmada, bir çift robotun belirli bir zaman dilimi içinde bir görevi tamamlaması gerektiğini söyleyen Chamnan, etkinliğin bölgedeki mühendislik ve yayıncılık teknolojilerini ilerletmeyi ve benzer ilgi alanlarına sahip gençler arasında dostlukları geliştirmeyi amaçladığını belirtti.

Chamnan Xinhua'ya verdiği demeçte, "Böyle bir uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapmak Kamboçya'nın robotik alanındaki insan kaynakları potansiyelini sergilemesinin yanı sıra kültürünü ve geleneklerini dünyaya tanıtması için de bir fırsat oldu" dedi.

Yarım gün süren yarışma sonucunda 2023 ABU Robocon'un büyük ödülünü Japonya kazanırken, onu Çin'in Hong Kong bölgesi takip etti. Çin ve Vietnam ise üçüncü sırada yer aldı.

Kamboçya etkinlikte ABU Robocon bayrağını 2024 yılında etkinliğe ev sahipliği yapacak olan Vietnam'a devretti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Punom Pen'den bildiriyor. (XHTV)