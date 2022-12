2022'nin en popüler filmleri belli oldu!

2022 yılı pandeminin ardından sinema dünyasına oldukça iyi geldi. Sinema endüstrisi bu yıl içerisinde her daldan farklı ve başarılı yapımlar ortaya koymayı başardı. Bu yıl içerisinde vizyona giren bazı filmler önemli gişe rakamlarına ulaşmış görünüyor. Biz de bu senenin en çok izlenen filmlerini bir araya getirdik.

2022 yılında en çok hasılat toplayan filmler açıklandı

5. Minions: The Rise of Gru

Yeni film dünyanın en büyük kötü adamı olmaya çalışan genç Gru'yu konu alsa da minyonlar yine tüm ilgiyi üzerine çekmeyi başarıyor. Dünya genelinde 369.5 milyon dolarlık hasılat yapan film, senenin en başarılı 5 filmi arasına girmeyi başarıyor.

4. Jurassic World: Dominion

Jurassic World'ün yeni filmi serinin orijinal kadrosunu da bünyesine katarak dinazorlar dünyasına güzel bir şekilde veda etti. Her iki üçlemeden karakterleri bir araya getiren film ile birlikte Jurassic dünyasına da elveda dediğimi söyleyebiliriz. Yeni filmin 376 milyon dolarlık gişe yaptığı açıklandı.

3. Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Doctor Strange'in ikinci filmi Marvel dünyasına Fantastik Dörtlü'yü, X-Men'i ve Inhumans'ı getiriyor. Film içinde yaşattığı boyutlar arası geçiş ile izleyenlere keyifli dakikalar yaratan Doctor Strange in the Multiverse of Madness bazı kesimler tarafından ise eleştiri yağmuruna tutuluyor. Buna rağmen film 411 milyon dolarlık gişe hasılatı yapmayı başardı.

Chadwick Boseman'li Black Panther nasıl olacaktı?

2. Black Panther: Wakanda Forever

Black Panther: Wakanda Forever ne yazık ki Chadwick Boseman'den yoksun olsa da başarılı bir hikaye ortaya koymayı bildi. Suda yaşam süren Talokanlarla mücadele içine giren Wakandalılar filmde kendisine yeni bir Black Panther kazanıyor. Marvel dünyasının yeni filmi 420 milyon dolarlık gişe yapmayı başardı.

1. Top Gun: Maverick

Yeniden çekilen yapımlar genellikle orijinal ürünlerden geride kalırlar. Ancak Top Gun: Maverick tüm bu tabuları yıkarak hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin beğenisini kazanmayı başardı. Tom Cruise'ın gösterdiği performans da gerçekten takdire şayan. Top Gun: Maverick, 718 milyon dolar ile bu senenin ne başarılı filmi oldu.

2022 yılının en çok izlenen 5 filmi bu şekilde sıralanıyor. Siz bu filmler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.