Teknoloji devi Apple, merakla beklenen yeni cihazlarını görücüye çıkardı

ABD merkezli teknoloji devi Apple, düzenlediği lansman ile yeni cihazlarını görücüye çıkardı. Birbiri ardına yeni ürünlerin tanıtıldığı lansmanda, meraklanan beklenen AirTag de sahneye çıktı. Find My uygulaması ile uyumlu bir şekilde çalışacak olan AirTag, önemli nesnelerin kaybolmasını önleyecek.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, salgın sebebiyle bu yıl ki lansmanı online olarak gerçekleştirdi. CEO Tim Cook'un konuşması ile başlayan lansmanda, şirketin birbiri ardında yeni ürünleri sahneye çıktı.

MOR RENK EKLENDİ

Şirket, 18 yaşından büyük herkesin kullanımına açılacak Apple Card'ı ve Apple Podcasts'i tanıtarak başladı. Apple Podcasts önümüzdeki aydan itibaren 170 ülke ve bölgeye açılacak olup servis kullanıcılarına reklamsız hizmet sunacak. Lansmanın tanıtılan diğer ürünleri yeni iPhone 12 ve iPhone 12 Mini için gelen yeni renkleri oldu. Şirket bu kapsamda bu modellere mor rengi de eklediğini kaydetti.

MERAKLA BEKLENEN ÜRÜN TANITILDI

Lansmanda tanıtılan ve herkesin merakla beklediği diğer ürün Apple AirTags ise kısa mesafe geniş bant kablosuz bağlantı üzerinden değerli eşyaları takip etmeyi sağlayan bir cihaz. Lansmada görücüye çıkan bu ürünün ABD fiyatı 29 dolar olarak belirlendi. 4'lü paketin fiyatı ise 99 dolar olurken AirTags'in 30 Nisan itibariyle satışa sunulacağı bildirildi.





YENİ TELEVİZYON DA TANITILDI

Küçük cihazların yanı sıra büyük cihazların da tanıtıldığı lansmanda, Apple TV 4K ve yeni Apple TV kumandası da görücüye çıktı. Ürünün 32 GB'lık versiyonu 179 dolar, 64 GB versiyonu ise 199 dolar fiyat etiketi ile raflardaki yerini alacak.

YENİ İMAC'LERİN KAMERASI BUGÜNE KADAR Kİ EN İYİSİ

Lansmanın en büyük sürprizlerinden birisi de yeni iMAc oldu. M1 ile gelen ürün ultra ince yapısı ile dikkat çekiyor. Cihaz 2thunderbolt ve 2 USB-C'ye ev sahipliği yapıyor. 7 renk seçeneği ile gelen cihaz 24 inç ekrana ev sahipliği yapıyor. Yeni iMac, Apple'ın deyişi ile 'Bugüne kadar bir Mac'e koyduğumuz en iyi kamera' olan FaceTime HD kameraya da sahip.

KEYNOTE'A ZOOM DA EKLENDİ

Öte yandan Apple keynote'a son dönemin popüler uygulaması Zoom'u da eklediğini duyurdu. Cihazın 21.5 inç modellere kıyasla yüzde 50 daha hızlı olduğu açıklandı. Apple yeni iPad'de de M1'e yer verdi. Cihazın PS5 ve Xbox kontrolcüleri ile çalışabildiği ve bir önceki modelden yüzde 50 daha hızlı olduğu açıklandı. iPad Pro'nun Thunderbolt ve USB4'ü desteklediği açıklandı. Cihaz ayrıca 5G'ye de ev sahipliği yapıyor.