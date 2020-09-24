TEKNOFEST'te "HackZeugma" yarışmalarıyla geleceğin siber kahramanları yetişecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TEKNOFEST'te "HackZeugma" yarışmalarıyla geleceğin siber kahramanları yetişecek

24.09.2020 16:07 | Son Güncelleme: 24.09.2020 16:10
TEKNOFEST'te

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, TEKNOFEST'teki "HackZeugma" yarışmalarıyla geleceğin siber kahramanlarını yetiştirmek istediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, TEKNOFEST'teki "HackZeugma" yarışmalarıyla geleceğin siber kahramanlarını yetiştirmek istediklerini belirtti.

Koç, TEKNOFEST'in gerçekleştirildiği Ortadoğu Doğu Fuar Merkezi'nde AA muhabirine, siber güvenlik konusunda yarışma düzenlediklerini söyledi.

Bu yıl yarışmanın üçüncüsünü düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Koç, "İstanbul'da olduğunda 'Hackİstanbul' adıyla yarışmaları düzenliyorduk. Gaziantep'e geldiğimiz için de buradaki yarışmayı 'HackZeugma' olarak değiştirdik. Siber kahramanlar yetiştirmek için bu yarışmaları yapıyoruz." diye konuştu.

Katılımın her geçen yıl arttığına dikkati çeken Koç, şunları söyledi:

"Bu seneki yarışmamıza 38 ülkeden 1400 yarışmacı katıldı. 3 değişik etabı geçtikten sonra cumartesi final yarışmamız var. 10 takım final yarışmasında kozlarını paylaşacaklar. Bu yarışmada sanal dijital bir şehir oluşturduk. Bu şehirde elektrik, su altyapısı ve bilişim alt yapısı var. Siber kahramanlarımız şehri ele geçirmeye çalışacaklar. Şehri ilk ele geçiren yarışmacı birinci olacak. Öncelikle bu konuda kritik alt yapılar konusunda farkındalık oluşturmak için bu yarışmaları yapıyoruz. İkincisi de en önemli hazinemiz olan insan kaynağını yetiştirebilmek için yapıyoruz. Yetenekli bulduklarımızı gerekli eğitimleri verdikten sonra kamuda ve ofisimizde istihdam etmek istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Volkan Bozkır Meral Akşener Charles Michel Emmanuel Macron
Magazin Halil Sezai Bülent Ersoy Deniz Akkaya İbrahim Tatlıses
Spor Babel Falcao Erol Bulut Eddie Newton Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Ankara Jandarma Hırsızlık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TEKNOFEST'te "HackZeugma" yarışmalarıyla geleceğin siber kahramanları yetişecek - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 16:20:25. #1.15#
title