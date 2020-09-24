TEKNOFEST'te "HackZeugma" yarışmalarıyla geleceğin siber kahramanları yetişecek

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, TEKNOFEST'teki "HackZeugma" yarışmalarıyla geleceğin siber kahramanlarını yetiştirmek istediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, TEKNOFEST'teki "HackZeugma" yarışmalarıyla geleceğin siber kahramanlarını yetiştirmek istediklerini belirtti.

Koç, TEKNOFEST'in gerçekleştirildiği Ortadoğu Doğu Fuar Merkezi'nde AA muhabirine, siber güvenlik konusunda yarışma düzenlediklerini söyledi.

Bu yıl yarışmanın üçüncüsünü düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Koç, "İstanbul'da olduğunda 'Hackİstanbul' adıyla yarışmaları düzenliyorduk. Gaziantep'e geldiğimiz için de buradaki yarışmayı 'HackZeugma' olarak değiştirdik. Siber kahramanlar yetiştirmek için bu yarışmaları yapıyoruz." diye konuştu.

Katılımın her geçen yıl arttığına dikkati çeken Koç, şunları söyledi:

"Bu seneki yarışmamıza 38 ülkeden 1400 yarışmacı katıldı. 3 değişik etabı geçtikten sonra cumartesi final yarışmamız var. 10 takım final yarışmasında kozlarını paylaşacaklar. Bu yarışmada sanal dijital bir şehir oluşturduk. Bu şehirde elektrik, su altyapısı ve bilişim alt yapısı var. Siber kahramanlarımız şehri ele geçirmeye çalışacaklar. Şehri ilk ele geçiren yarışmacı birinci olacak. Öncelikle bu konuda kritik alt yapılar konusunda farkındalık oluşturmak için bu yarışmaları yapıyoruz. İkincisi de en önemli hazinemiz olan insan kaynağını yetiştirebilmek için yapıyoruz. Yetenekli bulduklarımızı gerekli eğitimleri verdikten sonra kamuda ve ofisimizde istihdam etmek istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan