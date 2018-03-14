Teknik Hizmet Çalışanları Gününde Sahnede Harç Kardılar, Tuğla Ördüler

Bem-Bir-Sen Tokat Şube Başkanlığı tarafından 'Teknik Hizmet Çalışanları Günü' olarak ilan edilen 14 Mart gala programında sahnede protokol kum ve çimento ile harç kararak tuğla ördü.

Tokat'ta Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Şubesi tarafından 14 Mart Teknik Hizmet Çalışanları Günü olarak ilan edildi. İlki düzenlenen gala programına teknik hizmet çalışanları ilgi gösterdi. Bem-Bir-Sen Tokat Şube Başkanı Kadir İşbilir, Mimar Sinan'ın 80'li yaşlarda yaptığı ve 'Ustalık Eserim' dediği Osmanlı Türk-İslam sanatının başyapıtlarından Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi'nin 14 Mart 1575 tarihinde açılmasının üzerinden tam 443 yıl geçtiğini hatırlatarak, bu günün anısına Bem-Bir-Sen Tokat Şubesi olarak 14 Mart'ı 'Teknik Hizmetler Çalışanları Günü' olarak kutlamaya başladıklarını söyledi. Artık Teknik Hizmet Çalışanlarına da ait bir gün olduğunu ifade eden İşbilir, "İlkini yaptığımız bu program Tokat'tan Türkiye'ye yayılacak inşallah. Harç karma töreni ile birlikte tüm Teknik Hizmet Çalışanlarını cami anlayışı ile bir araya getirdik. Onların bu gününü tebrik ediyorum" dedi.

14 Mart'a 3. bir gün

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Yeşilyurt Belediye Başkanı Kazım Misafir'in katıldığı programda konuşma yapan Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu, Türkiye'de Tıp Bayramı olarak kullanılan 14 Mart tarihinin Avrupa ve Amerika'da 3.14 olarak okunduğunu, Matematikçiler için Pi günü olduğuna dikkat çekerek, Bem-Bir-Sen Tokat Şubesi tarafından da bugünün Teknik Hizmet Çalışanlar günü olarak 3. bir gün olarak ilan edildiğini belirterek, "Bugün Tıp Bayramı ve Pi günü, 3. bir gün neden diye sorabilirsiniz. Bu nedeni sorgulatmak farkındalığı oluşturmaktır. Esasında mesele budur. Neden sorusunu sordurdunuz mu, o zaman o konu hakkında araştırırsın ona göre de önemsersin" diye konuştu.

Tokat'ın ilklerin şehri olduğunu belirten Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 14 Mart deyince akla Tıp Bayramı geldiğini ifade ederek "Birde bunun yanında Teknik Hizmet Çalışanları günü olarak belirlenmiş olması da bugüne ayrı bir yer getirttirmiş. Tüm mühendislerimizi, mimarlarımızı, teknikerlerimizin bugününü tebrik ediyorum" dedi. Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler ise Teknik Hizmet Çalışanların gününü kutlayarak, "Dünyada en güzel şeylerden birisi hatırlanmak, ikinci güzel şeyde hatırlamaktır. Bu anlamda Bem-Bir-Sen'i tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Tiyatro Sanatçısı Kemal Atangür, tarafından Karagöz-Hacivat gölge oyunu sergilendi. Galanın sonunda ise programa katılanlar harç törenine katıldı. Salonun ortasına serilen branda üzerine bir kaba konulan çimento ve kumla harç karılarak mala ile tuğla örüldü. - TOKAT